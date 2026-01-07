Helaas. 30 rijden in de stad is veel veiliger

30 rijden in de stad heeft echt een groot effect op de veiligheid. Helaas voor de scheurneus, hoera voor de rest van de mensheid…

Elke rechtgeaarde petrolhead krijgt er meteen jeuk van: overal 30 kilometer per uur. Het voelt alsof je auto wordt gedegradeerd tot rijdend obstakel en dat je te pas en te onpas wordt ingehaald door de eerste de beste te dikke puber op een fatbike die wél gewoon 35 gaat. Of 70.

Het is irritant als je graag een beetje meer doorrijdt, maar het blijkt dus wél effect te hebben. En flink ook.

Helaas. 30 rijden in de stad werkt

Uit Duits onderzoek blijkt dat het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur in stedelijke gebieden daadwerkelijk zorgt voor minder ongelukken. Niet een klein beetje, maar duidelijk meetbaar. Auto’s die minder hard rijden, veroorzaken minder aanrijdingen en de crashes die toch gebeuren zijn vaak minder ernstig. Het is simpel, maar blijkbaar effectief.

En dan de vraag die iedereen stelt: hoe veel langzamer ben je dan onderweg? Het antwoord is ‘nauwelijks’. De gemiddelde reistijd binnen steden neemt maar beperkt toe. Op veel trajecten is het verschil zo klein dat je het alleen merkt als je minutieus bijhoudt op je stopwatch. Voor je gevoel kruip je als een slak door de wijk, maar in de praktijk valt het dus reuze mee.

Dat maakt het allemaal niet minder frustrerend voor liefhebbers van een beetje doorrijden. Maar de cijfers tonen aan dat 30 kilometer per uur wel degelijk werkt voor de veiligheid, terwijl de extra reistijd beperkt blijft.

Dus we moeten hem maar slikken en ons aan die 30 per uur houden. Dan trappen we hem daarna buiten de bebouwde kom wel even extra in… Alles voor de veiligheid, toch