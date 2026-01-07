Of eigenlijk, koop MORGEN die nieuwe Twingo. Vanaf dan kan het namelijk.

Renault heeft de smaak duidelijk te pakken met zijn retro-modellen. Na de positieve reacties op de elektrische Renault 5 en de terugkeer van de Renault 4 stond de onthulling van de Twingo E-Tech electric vorig jaar meteen in de spotlights. En terecht, wat ons hier op de redactie betreft.

De guitige rakker (mag je zeggen over een Twingo…) werd zoals verwacht goed ontvangen, vooral omdat hij het speelse karakter van de originele Twingo weet te raken zonder in nostalgie te blijven hangen. Aldus het reclamebureau van Renault. Enfin. Het is nu tijd om te gaan oogsten, vinden ze in Frankrijk.

Morgen, op 8 januari opent het merk de orderboeken voor het grote publiek. R-Pass houders konden al sinds december bestellen, maar nu kan iedereen een Twingo E-Tech electric reserveren. De ‘Techno’-uitvoering is de eerste die beschikbaar komt, vanaf 22.590 euro. De iets meer basaal aangeklede ‘Evolution’ volgt later dit voorjaar en heeft een vanafprijs van 20.990 euro.

Koop NU die nieuwe Renault Twingo

Maar wat krijg je ook alweer allemaal, behalve het guitige smoeltje met een ontdeugende en speelse blik? (Ook dat mag je zo zeggen over een Twingo). Nou, onder meer een digitaal instrumentenpaneel, een 10-inch mediascherm, rijassistentie zoals noodremhulp en Lane Keeping Assist, én verschuifbare achterstoelen zijn allemaal standaard op de Evolution. En dan krijgt die Techno dus nog meer opties, bam!

Alle uitvoeringen krijgen bovendien een 11 kW AC-bidirectionele lader en een 50 kW snellader. Laden van 10 naar 80 procent duurt ongeveer een half uur. En dat snelle laden mag ook wel, je komt er namelijk maar 262 kilometer ver mee. WLTP ook nog eens, dus na 200 kilometer is het feestje wel over.

Maar hee, jij wilde een dartelende stadsrakker met blije koplampjes, daar moet je wel iets voor over hebben. Vanaf morgen dus te bestellen bij de Renault dealer bij jou om de hoek!