Autoblog.nl

Deze auto kost minder dan 30.000 euro en komt 900 kilometer ver

Auteur: , gepost om 12 Reacties

Gaat het dan toch gebeuren? Dat er een bruikbare EV komt die ook nog enigszins betaalbaar is?

Het is natuurlijk al sinds het begin van de elektrische auto het grote bezwaar; je komt er niet zo ver mee. En als je er wél ver mee komt, betaal je direct een vermogen. Maar het lijkt alsof er eindelijk eens wat aan gedaan wordt en wel door Xiaomi.

Dat merk rolt een update uit voor de SU7, hun elektrische sedan die nog maar net op de markt is. Je kent hem wel, het is dat ding met meer dan 1500 pk. Maar over die topuitvoering hebben we het nu even niet, het gaat om het basismodel. Dat wordt aangepakt.

Geen grootse verrassingen, maar wel één ding dat meteen de aandacht trekt: in sommige uitvoeringen moet deze sedan tot zo’n 900 kilometer ver komen op één acculading. Dat zijn getallen waar bijna alle gevestigde EV’s moeite mee hebben en het zet de SU7 in één klap op de kaart bij lange-afstandrijders.

Deze auto kost minder dan 30.000 en komt 900 kilometer ver

De rest van de doorontwikkeling zit vooral in praktische verbeteringen. De aandrijflijn is efficiënter, de laadtijden zijn wat sneller en de software werkt wat soepeler. Je kent het allemaal wel. Het infotainmentsysteem reageert vlotter en een paar extra rijhulpsystemen zijn standaard geworden. Geen spectaculair gekke snufjes, maar wel dingen die je dagelijks merkt.

Qua techniek krijgt de SU7 verder een snellere laadinfrastructuur, zodat je de batterij bij snelladers sneller vult en qua interieur is het vooral de bedoeling dat het allemaal makkelijk te bedienen is. Het is allemaal niet revolutionair, maar wel precies wat je wil zien als je een no-nonsense EV voor de dagelijkse kilometers zoekt.

Xiaomi houdt de prijs zoals gezegd redelijk betaalbaar. Omgerekend 28.900 euro kost hij in zijn thuisland China. In Nederland zal dat dankzij onze overheid wel iets van 260.000 euro worden, maar aan de fabrikant zal het in elk geval niet liggen.

Wij durven het wel aan, deze Xiaomi gaat een veel geziene verschijning worden op onze wegen. Ons ben zuunig, we willen gemak en dat lijkt deze Chinees precies te bieden!

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

  3. DeWitteCondor zegt

    Een anonieme verschijning die waarschijnlijk wel al je data en gesprekken doorsluist naar een Chinese data broker, die het vervolgens doorverkoopt aan wat conglomeraten die jou vervolgens lekker bestoken met gerichte advertenties. Of behoor ik nu tot de alu hoedjes club?

  5. cloverleaf zegt

    Ik kom zeer vaak in China over de jaren en ik zit regelmatig in moderne Chinese EV’s. En ze hebben ons echt ingehaald. Het interieur is ook niet meer van mindere kwaliteit dan een Audi. Het gaat er van buiten ook steeds beter uitzien. Plak op deze auto een logo van Alfa Romeo, een scudetto en mooie wielen en we vinden hem allemaal prachtig. Helaas maar waar… denk dat we beter tanks kunnen gaan bouwen hiero

  6. tortuga zegt

    Europese import tax. Bpm of inschrijvingstax er bij en je zit aan 42k. Mits je nog bij rekend dat meeste modellen een iets rijkere standaard uitrusting gaan krijgen.
    900km range zal wel een 650 zijn effectief.
    Dus nee gaat niet de ideale EV zijn

Geef een reactie

Autoblog

Merken