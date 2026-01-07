Deze auto kost minder dan 30.000 euro en komt 900 kilometer ver

Gaat het dan toch gebeuren? Dat er een bruikbare EV komt die ook nog enigszins betaalbaar is?
Het is natuurlijk al sinds het begin van de elektrische auto het grote bezwaar; je komt er niet zo ver mee. En als je er wél ver mee komt, betaal je direct een vermogen. Maar het lijkt alsof er eindelijk eens wat aan gedaan wordt en wel door Xiaomi.
Dat merk rolt een update uit voor de SU7, hun elektrische sedan die nog maar net op de markt is. Je kent hem wel, het is dat ding met meer dan 1500 pk. Maar over die topuitvoering hebben we het nu even niet, het gaat om het basismodel. Dat wordt aangepakt.
Geen grootse verrassingen, maar wel één ding dat meteen de aandacht trekt: in sommige uitvoeringen moet deze sedan tot zo’n 900 kilometer ver komen op één acculading. Dat zijn getallen waar bijna alle gevestigde EV’s moeite mee hebben en het zet de SU7 in één klap op de kaart bij lange-afstandrijders.
Deze auto kost minder dan 30.000 en komt 900 kilometer ver
De rest van de doorontwikkeling zit vooral in praktische verbeteringen. De aandrijflijn is efficiënter, de laadtijden zijn wat sneller en de software werkt wat soepeler. Je kent het allemaal wel. Het infotainmentsysteem reageert vlotter en een paar extra rijhulpsystemen zijn standaard geworden. Geen spectaculair gekke snufjes, maar wel dingen die je dagelijks merkt.
Qua techniek krijgt de SU7 verder een snellere laadinfrastructuur, zodat je de batterij bij snelladers sneller vult en qua interieur is het vooral de bedoeling dat het allemaal makkelijk te bedienen is. Het is allemaal niet revolutionair, maar wel precies wat je wil zien als je een no-nonsense EV voor de dagelijkse kilometers zoekt.
Xiaomi houdt de prijs zoals gezegd redelijk betaalbaar. Omgerekend 28.900 euro kost hij in zijn thuisland China. In Nederland zal dat dankzij onze overheid wel iets van 260.000 euro worden, maar aan de fabrikant zal het in elk geval niet liggen.
Wij durven het wel aan, deze Xiaomi gaat een veel geziene verschijning worden op onze wegen. Ons ben zuunig, we willen gemak en dat lijkt deze Chinees precies te bieden!
Reacties
autodrome zegt
WLPT of CLTC?
Dimitriej zegt
Gelukkig mogen de Europese automerken nog langer verbrandingsmotoren maken.
Robert zegt
Zo stonden de postkoets koetsiers en schippers van trekschuiten er destijds ook in. Zo rond 1850.
DeWitteCondor zegt
Een anonieme verschijning die waarschijnlijk wel al je data en gesprekken doorsluist naar een Chinese data broker, die het vervolgens doorverkoopt aan wat conglomeraten die jou vervolgens lekker bestoken met gerichte advertenties. Of behoor ik nu tot de alu hoedjes club?
Robert zegt
Gelukkig staat je data en je correspondentie wel 100% veilig op de servers van Meta, Alphabet, Microsoft en Apple 😇
DeWitteCondor zegt
En dat is ook waar. Maar willen we daar Xiaomi nog bij hebben? Voelt toch een beetje alsof je van de trap lazert nadat je van een krukje bent gevallen.
minimoke1984 zegt
Ik gebruik nu ook een Xiaomi telefoon en kan niet zeggen dat ik verschil merk met een Samsung of een iPhone die ik hiervoor gebruikte.. Wat voor telefoon gebruikt u?
Johanneke zegt
Haha gozer, er staat in China software op Xiaomi telefoons die je verlinkt aan de overheid als je zoekt op zaken als free tibet, of wat er gebeurt is op tianenmen square. Als je chinese software gebruikt ben je een sukkel. Niks meer, niks minder.
DeWitteCondor zegt
Nokia 3210. Ik kan 15 smsjes bewaren. Net als Mark.
putwater zegt
30.000 euro. Ik verwacht toch minimaal Tesla Model 3 prijzen, of zelfs duurder.
cloverleaf zegt
Ik kom zeer vaak in China over de jaren en ik zit regelmatig in moderne Chinese EV’s. En ze hebben ons echt ingehaald. Het interieur is ook niet meer van mindere kwaliteit dan een Audi. Het gaat er van buiten ook steeds beter uitzien. Plak op deze auto een logo van Alfa Romeo, een scudetto en mooie wielen en we vinden hem allemaal prachtig. Helaas maar waar… denk dat we beter tanks kunnen gaan bouwen hiero
tortuga zegt
Europese import tax. Bpm of inschrijvingstax er bij en je zit aan 42k. Mits je nog bij rekend dat meeste modellen een iets rijkere standaard uitrusting gaan krijgen.
900km range zal wel een 650 zijn effectief.
Dus nee gaat niet de ideale EV zijn