Deze auto kost minder dan 30.000 euro en komt 900 kilometer ver

Gaat het dan toch gebeuren? Dat er een bruikbare EV komt die ook nog enigszins betaalbaar is?

Het is natuurlijk al sinds het begin van de elektrische auto het grote bezwaar; je komt er niet zo ver mee. En als je er wél ver mee komt, betaal je direct een vermogen. Maar het lijkt alsof er eindelijk eens wat aan gedaan wordt en wel door Xiaomi.

Dat merk rolt een update uit voor de SU7, hun elektrische sedan die nog maar net op de markt is. Je kent hem wel, het is dat ding met meer dan 1500 pk. Maar over die topuitvoering hebben we het nu even niet, het gaat om het basismodel. Dat wordt aangepakt.

Geen grootse verrassingen, maar wel één ding dat meteen de aandacht trekt: in sommige uitvoeringen moet deze sedan tot zo’n 900 kilometer ver komen op één acculading. Dat zijn getallen waar bijna alle gevestigde EV’s moeite mee hebben en het zet de SU7 in één klap op de kaart bij lange-afstandrijders.

Deze auto kost minder dan 30.000 en komt 900 kilometer ver

De rest van de doorontwikkeling zit vooral in praktische verbeteringen. De aandrijflijn is efficiënter, de laadtijden zijn wat sneller en de software werkt wat soepeler. Je kent het allemaal wel. Het infotainmentsysteem reageert vlotter en een paar extra rijhulpsystemen zijn standaard geworden. Geen spectaculair gekke snufjes, maar wel dingen die je dagelijks merkt.

Qua techniek krijgt de SU7 verder een snellere laadinfrastructuur, zodat je de batterij bij snelladers sneller vult en qua interieur is het vooral de bedoeling dat het allemaal makkelijk te bedienen is. Het is allemaal niet revolutionair, maar wel precies wat je wil zien als je een no-nonsense EV voor de dagelijkse kilometers zoekt.

Xiaomi houdt de prijs zoals gezegd redelijk betaalbaar. Omgerekend 28.900 euro kost hij in zijn thuisland China. In Nederland zal dat dankzij onze overheid wel iets van 260.000 euro worden, maar aan de fabrikant zal het in elk geval niet liggen.

Wij durven het wel aan, deze Xiaomi gaat een veel geziene verschijning worden op onze wegen. Ons ben zuunig, we willen gemak en dat lijkt deze Chinees precies te bieden!