Politieauto op zijn kant na crash Picanto

Een Picanto is niet alleen gevaarlijk voor een vegetarisch dieet, maar ook voor een politieauto op zijn kant.

Politieauto’s moeten tegen een stootje kunnen. En dat is niet alleen omdat sommige agenten zo hard in hun Audi A6 rijden dat ze al ondersturend een klaverblad afgelijden.

Vanochtend gebeurde iets waar de agenten in kwestie niet veel aan konden doen. Het voorval gebeurde in Amersfoort, op de Radiumweg, ook wel de N199 genoemd. Dat is een vierbaansweg binnen de bebouwde kom waar je 50 km/u kan rijden.

Politieauto op zijn kant

Het is ook een stuk waar je flink harder kunt rijden. ’s Ochtends om 07:10 (het tijdstip van het ongeluk) is het er rustig. Daarbij is het vrij breed en overzichtelijk.

Vandaar dat twee agenten in een Mercedes-Benz B-Klasse surveillanceauto iets harder reden dan de adviessnelheid. De auto was namelijk met spoed op weg naar een melding.

Een Kia Picanto zag deze auto over het hoofd, of kon de snelheid niet juist inschatten. De bestuurder reed zijn Koreaan de weg op, waardoor de politieauto geen kans zag om de Kia te ontwijken. Een flinke crash was het gevolg.

Onderzoek, plus weg afgezet

Daarbij raakte de politieauto op zijn kant. Beide agenten raakten daarbij gewond. Een van de agenten moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen aan zijn verwondingen. De bestuurder en bijrijder van de grijze Kia bleven ongedeerd.

De politie is op dit moment een onderzoek gestart om te zien wat er precies gebeurd is tussen de Picanto en Mercedes-Benz politieauto. Op dit moment is de N199 afgesloten bij de Radiumweg en Nijverheidsweg.

