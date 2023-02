Zoveel bonus krijgen Ferrari medewerkers

Ook Ferrari medewerkers in de cappuccinocorner krijgen een hoge bonus! Iedereen!

Het gaat Ferrari voor de wind. De fabrikant van exclusieve sportwagens kan maar nauwelijks voldoen aan de vraag. Dat is precies waar je wil zitten als fabrikant. Zoals oud-Ferraribaas Luca di Montezemolo ooit zei over het ideale aantal productieaantal: precies zoveel de markt wenst, minus één.

Collega @RubenPriest kon jullie gisteren al vertellen dat het Ferrari voor de wind gaat. Sterker nog, 2022 was een absoluut recordjaar voor de Italianen! De omzet ging omhoog met 19 procent en de winst steeg met 13 procent. Kortom, reden voor een festa!

Zo hoog is de bonus voor Ferrari medewerkers

Waar Shell de woekerwinsten deelt met de aandeelhouders, zijn zebij Ferrari een stuk meer begaan met hun medewerkers. Want alle medewerkers van Ferrari krijgen namelijk een bonus en ja, deze is écht heel erg hoog: 13.500 euro!

Houdt er rekening mee dat het niet alleen gaat om 50 kantoormensen of de mannen die de banden wisselen van Carlos Sainz en Charles Leclerc. Nee, Ferrari gaat de 13.500 euro uitbetalen aan maar liefst 5.000 medewerkers.

Vorig jaar ook niet verkeerd.

Compleet nieuw is de actie niet, overigens. Vorig jaar maakte Ferrari ook al een flink bedrag over aan de medewerkers. Dat lag toen 12,5 procent lager. Ook niet verkeerd. Het wordt dus de hoogste tijd om te gaan solliciteren bij Ferrari, want het ziet ernaar uit dat het alleen maar beter gaat worden.

De Ferrari Purosangue lijkt namelijk alle records te gaan breken. Iedereen wil er eentje namelijk, dus Ferrari kan er bijna net zoveel voor vragen als ze willen. Het einde lijkt dus zeker nog niet in zicht. Ferrari voorspelt in elk geval een nog beter 2023.

Via: Automotive News Europe

