Krijgt onze hoofdredacteur geen nieuwe auto meer?

Onze hoofdredacteur @michaelras was jarenlang fan van Mini’s. Hij reed ze in allerlei soorten en maten. De Clubman, Countryman: hij heft het allemaal gereden. Net als alle andere mensen groeide de Mini niet altijd even hard mee met de gezinssituatie. Hij moest dus op zoek naar een ruime, kloeke, fijn rijdende crossover die er een beetje leuk uitzag. Het werd uiteindelijk de Mazda CX-5.

Dat is een van de populairste modellen die Mazda wereldwijd verkoopt. Hier in Nederland is het een vrij grote auto, aan de andere kant van de plas is het een ‘Compact’. Hoe dan ook: de Mazda-dealer zal ze met bosjes tegelijk verkopen.

Geen nieuwe CX-5 meer?

Om even een impressie te krijgen: Mazda verkocht namelijk 365.135 exemplaren van de auto. Dit terwijl het merk iets meer dan 1,1 miljoen auto’s wereldwijd verkocht in 2022. De CX-5 is dus een zeer belangrijke cashcow voor het merk. Mazda Nederland verkocht afgelopen maand 398 exemplaren van de CX-5, meer dan welke Mazda dan ook.

Maar wat schetst onze verbazing, onze hoofdredacteur krijgt waarschijnlijk geen nieuwe auto meer! De CX-5 loopt nu al een tijdje mee (sinds 2017) en het begint dus tijd te worden voor een nieuw model over een jaar of twee.

Althans, we gaan ervan uit dat Mazda al druk bezig is met de ontwikkeling van het nieuwe model. Maar wat blijkt, niets is minder waar. Volgens Mazda is er nog niet eens besloten of er een nieuwe CX-5 komt! Dat meldt het doorgaans uitstekend geïnformeerde Car Expert. Waar moet onze hoofdredacteur dan in rijden?

Wat wordt dan de volgende auto voor onze hoofdredacteur?

De Mazda CX-5 kreeg in 2021 een bescheiden facelift met nieuwe bumpers en koplampen en later nog een kleine opfrisbeurt in 2022. Dus in principe kan deze nog wel een jaar (of twee) mee, misschien zelfs met nog een faceliftje.

Het grote issue is dat Mazda waarschijnlijk weet dat de wereld aan het veranderen is. Als je nu nog een auto met verbrandingsmotor op de markt brengt, moet je daar weer 7-8 jaar mee doen en dan kom je al op de kritieke grens dat de auto bijvoorbeeld niet meer in Europa verkocht kan worden. Sowieso in Nederland wordt het lastig.

Ook heeft Mazda natuurlijk net een arsenaal aan nieuwe crossovers op de markt gebracht in de vorm van de CX-50, CX-70, CX-70 en CX-80. Daar zit ook een beetje overlap. Hopelijk kunnen die modellen onze hoofdredacteur bekoren als hij een opvolger zoekt voor zijn CX-5…

