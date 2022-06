Porsche compenseert eigenaren voor te hoog verbruik

Aanklagen helpt. In sommige landen tenminste. Porsche moet eigenaren compenseren omdat het verbruik van de auto’s niet klopt.

Hier in Nederland een bedrijf, persoon of instantie voor het gerecht slepen maakt je geen miljonair. Hoe anders is dat aan de andere kant van de plas. In extreme gevallen kun je als ‘sloeber’ een rechtbank inlopen en na een uitspraak als rijk man de rechtbank weer verlaten. Het systeem in de Verenigde Staten zit wat dat betreft interessant in elkaar.

Die claimcultuur heeft betrekking op alles. Amerikanen hoeven maar iets te zeuren te hebben, of er volgt een rechtszaak. Niet in alle gevallen verdien je er keiharde pegels mee. Zoals in dit geval. De uitkomst is echter toch minstens 10 keer gratis tanken.

Waar we het over hebben? Een rechtszaak in de Verenigde Staten die werd aangespannen tegen Porsche. De Duitse autofabrikant zou eigenaren verkeerd geïnformeerd hebben over het verbruik van hun auto. Het voertuig is niet zo zuinig als in de folder. Weet iedereen natuurlijk, maar in de VS kwam het tot een aanklacht.

De zaak eindigde in een compensatie vanuit Porsche voor de ‘gedupeerden’. Een duur grapje, want in totaal komen een half miljoen auto’s in Amerika in aanmerking voor de compensatie. Het compensatiebedrag is vastgesteld op 1.100 dollar per auto. De hele zaak kost Porsche 80 miljoen (!) dollar.

Het gaat hier om Porsches gebouwd tussen 2005 en 2020. De drijvende veer achter deze aanklacht is het Amerikaanse advocatenkantoor Lieff Cabraser. Het kantoor had ook een grote rol in het afhandelen van rechtszaken met betrekking tot de Volkswagen dieselgate in de Verenigde Staten. (via N-TV.de)