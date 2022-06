Jaguar gaat eindelijk weer wat leuks doen met de F-Type

Sinds het model een opfrisbeurt heeft gehad is het maar stilletjes rondom de F-Type, maar Jaguar is iets van plan.

Met de pre-facelift F-Type pakte de Britse autofabrikant behoorlijk uit. Door de jaren heen kwamen er allerlei varianten. Van een heftige SVR tot een gekke Project 7. Sinds de F-Type zijn facelift heeft gehad is het akelig stil rondom dit model bij Jaguar. Zijn de Britten hun knappe sportwagen opeens vergeten? Nee, gelukkig is dit niet het geval.

Sterker nog. Later dit jaar mogen we wat vuurwerk verwachten met betrekking tot de Jaguar F-Type. Zo weet Auto Express te melden dat er later dit jaar een speciale uitvoering van het model op de markt komt. Jaguar moet ook wel als ze nog iets willen, want voor je het weet is het 2025. En dat is het jaar waarin de Britse autobouwer de overstap maakt naar volledig elektrisch.

Vermoedelijk zal de onthulling van die speciale F-Type later dit jaar zijn, met een marktlancering in 2023. Dat is niet geheel toevallig ook het jaar dat Jaguar 75 jaar sportauto viert.

De F-Type is de laatste sportwagen van Jaguar met een verbrandingsmotor en dat moet volgens topman Nick Collins gevierd worden. Welke invulling het merk gaat geven aan de speciale F-Type is nog niet bekend. Maar dat er iets aan zit te komen staat als een paal boven water.