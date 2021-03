Prijs Citroën C3 Aircross en het B-segment crossoverzicht - Autoblog.nl

Hoe verhoudt de Citroën C3 Aircross zich tegen zijn 22(!) B-segment crossover rivalen die wij in een overzicht hebben gezet?

Recent deelde Citroën met ons de prijs van de nieuwe Citroën C3 Aircross: 23.090 euro. Standaard krijg je Lane Keep Assist, Verkeersbordherkenning en een 110 pk sterke benzinemotor. Dat wordt een kort artikel zo: een degelijke en goedkope keuze in een segment waar de autoliefhebber al niet te warm van wordt. Klaar!

B-segment crossovers

Toch is het nieuws en ook dat is waar Autoblog voor staat, maar er is iets mee te doen wat nuttiger is dan een onnodig uitgebreid artikel maken. De Citroën C3 Aircross komt namelijk terecht in het B-segment voor crossovers. Auto’s die gebaseerd zijn op B-segmenters (VW Polo, Toyota Yaris etc) maar iets hoger op de pootjes staan. Een relevant segment, want ook hier in de lage regionen qua prijs wil men wel eens hoger zitten. Een hoop merken sprongen op de behoefte van de klant en als resultaat zijn er momenteel meer dan twintig keuzes! Een segment wat zo relevant is zonder dat autoliefhebbers er echt warm van worden: je zou het bijna Autoblog goes Consumentenbond kunnen noemen. Eng, hè?

Crossoverzicht

Het overzicht, of crossoverzicht (ha ha) in dit geval, is natuurlijk in theorie gewoon het invullen van wat nummertjes. Dat hebben we dan ook gedaan, en dan komt onderstaande eruit:

Simpel, zo alles op een rijtje. Maar als (prijs)vergelijk voor de C3 Aircross, de reden voor dit B-segment crossover overzicht, niet erg relevant. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat volgens dit overzicht een Opel Crossland goedkoper is dan de C3 en dan heb je gelijk. Bij de C3 heb je dan echter wel een veel pittigere motor. Zoals de Crossland zijn er meer voorbeelden: auto’s die starten vanaf een zwakkere motor dan de C3 Aircross. Bij sommigen gaat het wat ver om het ‘lokkertjes’ te noemen, maar soms wordt het nogal bont en worden deze ‘schraapversies’ ook nog eens hard uitgekleed. De goedkoopste SEAT Arona krijgt niet eens volwaardige velgen!

Elke auto in het B-segment crossover overzicht van vandaag is daarom vergelijkbaar aangekleed met de Citroën C3 Aircross. Daarom wordt in het uitgebreide overzicht hieronder een ‘relevante prijs’ genoemd. Dit betekent dat de uitvoering die vergelijkbaar is met de C3 Aircross, duurder uitvalt dan de vanafprijs. De prijs is gebaseerd op het hebben van een ten minste 110 pk sterke motor. Zo wordt het interessant of de goedkope auto’s dan ook goedkoop blijven. Het zorgt wel voor auto’s die juist méér pit hebben dan de C3 Aircross. Je moet het zo zien: bij elke auto hebben we voor je de versie gepakt die je minstens moet hebben voor een leuke auto. Het overzicht is als volgt:

Dacia Duster

Relevante prijs: 21.190 euro – 130 pk

Vanafprijs: 18.690 euro – 100 pk

Citroën heeft met de C3 Aircross een goede aanbieding, maar het kan altijd nóg goedkoper als je een segment deelt met Dacia. De Duster is belachelijk goedkoop. Als je met 100 pk genoegen neemt, kom je onder de 20.000 euro uit. Wil je toch iets meer pit, dan kun je ook een 130 pk sterke motor aan boord krijgen, optioneel zelfs met 4×4! Elke motor kan bij elke versie besteld worden en de iets pittigere motor kost 21.190 euro. Dat is minder dan de C3 Aircross. Waarom? Omdat het interieur van de Duster extreem basaal is en ook qua functies niet erg eruit springt. De C3 Aircross heeft in de basis al Lane Keep Assist en verkeersbordenherkenning, iets wat je bij de Duster niet eens kunt bestellen.

Waarom een Duster?

Omdat je echt het allerminste geld wil uitgeven.

Citroën C3 Aircross

Relevante prijs én vanafprijs: 23.090 euro – 110 pk

Goed, onze benchmark van de dag. De Citroën C3 Aircross krijgt standaard een best lekkere 110 pk sterke benzinemotor mee en dus al een paar fijne opties. Als je alle versies meerekent komt de Aircross al vrij laag uit, maar in dit overzicht waar we de iets dikkere motoren van elke auto meenemen is het de op één na goedkoopste. Wat is het bekende gezegde daarmee ook al weer? Juist. De C3 Aircross mag mee voor 23.090 euro.

Waarom de C3 Aircross?

Omdat je een goedkope auto wil waar toch nog het één en ander aan zit.

Skoda Kamiq

Relevante prijs: 24.490 euro – 110 pk

Vanafprijs: 23.990 euro – 95 pk

Skoda doet iets slims: je moet de Kamiq voorzien van een kleine motorupgrade om een vergelijkbare motor met de C3 te krijgen. Bij andere merken moet je dan ook gelijk een dikkere versie meenemen. Bij de Kamiq kun je de 110 pk sterke TSI ook koppelen aan de standaardversie die met 24.490 euro een lage prijs heeft. Dan is ‘ie nog wel wat kaal, zelfs cruise control eindigt dan op het lijstje met opties. De versie die je echt wil komt dus iets duurder uit, maar goed, het kan voor net geen vierentwintig-en-een-half-duizend euro. En daar gaat het om.

Waarom een Kamiq?

Omdat je een ruime, no-nonsense crossover wil die ofwel een goede deal ofwel een lekker aangeklede optie kan zijn.

Kia Stonic

Relevante prijs: 24.795 euro – 120 pk

Vanafprijs: 21.795 euro – 100 pk

De Kia Stonic is een twijfelgevalletje. De 100 pk sterke basisversie is een stukje goedkoper dan de C3 Aircross en het moet gezegd worden, het verschil tussen 110 en 100 pk ga je niet merken. Voor deze lijst vinden we de nét iets pittigere 120 pk versie een beter vergelijk. Helaas moet je dan ook een trapje omhoog op de lijst met uitvoeringen. Goed nieuws dankzij het feit dat je dan toch weer een paar opties meepakt, slecht nieuws dankzij het feit dat de prijs dan van een schappelijke net geen 22.000 euro naar bijna 25.000 euro schiet. Daar wordt deze budgetknaller een beetje ‘niks bijzonders’ van.

Waarom een Stonic?

Omdat je een goedkope crossover met optioneel een potent blokje en veel opties voor weinig geld wil.

SEAT Arona

Relevante prijs: 25.050 euro – 110 pk

Vanafprijs: 21.450 euro – 95 pk

Je kunt een Arona krijgen voor 21.450 euro, waarmee hij goedkoop is in dit B-segment crossover overzicht. De vraag is of je het moet willen. Dit model is zo uitgekleed dat je zoals gezegd geen eens volwaardige velgen krijgt. Bovendien is de schraapversie genaamd Reference vastgeketend aan de 95 pk sterke 1.0 TSI, in plaats van de 110 pk sterke versie van die motor. Om die te krijgen moet je upgraden naar het pakket ‘Style’. Net als bij de Stonic een flinke bult geld erbij voor een potentieel zeer goedkope auto.

Waarom een Arona?

Omdat je een ofwel zeer goedkope ofwel zeer goed aangeklede auto met optioneel een hoop volwassen uitrusting wil.

Suzuki S-Cross

Relevante prijs én vanafprijs: 25.100 euro – 130 pk

De S-Cross is in alles lekker gemiddeld. Hij is groter dan de C3 Aircross, maar niet gigantisch. Hij heeft een sterkere motor dan de C3 Aircross, maar blinkt niet uit in snelheid. Hij heeft voldoende opties, maar deze kosten geld en de totale uitrusting is niet briljant. Vooral betrouwbare techniek en zes jaar garantie moeten de S-Cross apart zetten. En toegegeven, voor zo weinig geld 130 pk zonder in een kerker (Duster) te rijden, dat is een verkoopargument.

Waarom een S-Cross?

Omdat je een crossover wil die in alles gemiddeld is maar wel een pittige motor, bewezen betrouwbare techniek en zes jaar garantie heeft,

Hyundai Kona

Relevante prijs én vanafprijs: 25.835 euro – 120 pk

De frisse Hyundai Kona is met zijn mild-hybrid éénliter motor een moderne frisse wind in het segment. Dat heeft zijn prijs. Hij is kleiner dan de C3 Aircross (vooral achter de voorstoelen). Wel krijg je standaard meer uitrusting mee en optioneel een hele bult technologie mag verwelkomen. De Kona blinkt uit in rijeigenschappen, maar niet in snelheid en bouwkwaliteit. Wel staat Hyundai bekend om betrouwbaarheid.

Waarom een Kona?

Omdat je geen kinderen hebt en hybride techniek en technologie erg interessant vind.

Opel Crossland

Relevante prijs: 25.849 euro – 110 pk

Vanafprijs: 21.999 euro – 83 pk

De Crossland is er weer zo’n eentje in dit B-segment crossover overzicht die goedkoper lijkt dan dat hij is. 21.999 euro is weinig geld voor dit segment, maar dan krijg je 83 hele pk’s aan boord. Een trekschuit komt nog sneller van zijn plek. De frisse Crossland kan echter met een breed scala aan motoren besteld worden, waarvan een 110 pk sterke driecilinder – het zal dezelfde zijn als de Aircross – gekoppeld wordt aan een iets dikkere versie. Schrapen kan, maar wij raden het niet aan.

Waarom een Crossland?

Omdat een C3 Aircross te leuk ontworpen is.

Nissan Juke

Relevante prijs én vanafprijs: 25.990 euro – 117 pk

De Nissan Juke is een interessante auto in dit segment. Hij lijkt bijna vergelijkbaar met de hoger geplaatste Toyota C-HR, een C-segment crossover. De Juke is echter gebaseerd op de Micra en weet dus verrassend ruim te zijn. Voor de rest is het lekker gemiddelde techniek die gedeeld wordt met Renault, behalve de voor de Juke unieke motor. Deze zit precies tussen de twee versies van de Renault Captur in – precies op het niveau van de C3 Aircross. Er zit in vergelijking met de Citroën iets meer op, het is wat meer ruimte en het kost meer.

Waarom een Juke?

Omdat je een relatief grote auto met een gemiddeld sterke motor wil.

Mazda CX-3

Relevante prijs én vanafprijs: 25.990 euro – 121 pk

De Mazda CX-3 is klein voor wat het is en de motor lijkt op papier niks bijzonders te zijn. Ook moet je al vrij snel bijbetalen voor opties. Het is typisch zo’n auto die je niet moet vergelijken met de C3 omdat ze uit ander hout gesneden zijn. De CX-3 moet het dan ook vooral hebben van zijn kwalitatief hoogstaande interieur en uitmuntend rijgedrag. Twee zaken waar Mazda veel aandacht aan schenkt.

Waarom een CX-3?

Omdat je de lekkerst sturende B-segment crossover wil.

Jeep Renegade

Relevante prijs én vanafprijs: 26.790 euro – 120 pk

De kleinste Jeep genaamd Renegade blijft het volhouden, ondanks dat de auto nergens echt in uitblinkt. In dit B-segment crossover overzicht is hij nergens bijzonder slecht in, maar voor uitblinkers moet je deze skippen. Wel is het stoer om te kunnen zeggen dat je een Jeep rijdt en de 120 pk motor is een excuus om geld te besparen. Je wil eigenlijk gewoon die 1.3 liter met 150 pk waarmee je een vlotte tante koopt. Die prijst zichzelf eigenlijk een beetje deze lijst uit.

Waarom een Renegade?

Omdat je een Jeep wil en daar zo veel mogelijk geld op wil besparen (wat je niet moet doen).

Ford EcoSport

Relevante prijs én vanafprijs: 26.950 euro – 125 pk

Zo’n auto die eigenlijk met pensioen moet. De EcoSport is van origine Braziliaans en daar scoorde dit autotype al veel eerder. Op basis van de vorige Fiesta kwam daarom deze kleine crossover. De EcoSport heeft een prominent nadeel: de achterklep is een deur. Daar zat ooit een reservewiel. Die is al lang niet meer leverbaar. Een praktisch ongemak in een auto die niks meer dan een opgewarmd kliekje is. Het is vooral ouderwetse techniek met hier en daar wat nieuwe aankleding en nieuwe features om iets jonger te lijken. Doe jezelf een plezier en koop een Puma, tenzij je iets meer geld wil besparen en toch Ford wil blijven rijden.

Waarom een EcoSport?

Omdat je de niet de goede, maar de goedkope Ford wil.

Renault Captur

Relevante prijs: 27.390 euro – 130 pk

Vanafprijs: 24.690 euro – 100 pk

De Clio is een topverkoper en de Captur probeert dat succes naar de crossovers te vertalen. Het is zo’n auto die heerlijk gemiddeld is, zonder saai te worden. Je kunt hem namelijk gewoon krijgen in het oranje! Qua motoren een zelfde verhaal als de Duster, elke motor is in elke uitvoering beschikbaar, maar met ietsje meer pit wordt hij snel aardig duur. Ofwel met minder pk dan de C3 Aircross genoegen nemen, ofwel een lekkere vlotte kar binnenhalen voor net geen 27.500 euro. Opties moet je nog wel even in veelvoud aanvinken.

Waarom een Captur?

Omdat je zoals een hoop Nederlanders een gemiddelde en toch niet saaie Clio wil, maar geen zin hebt in een moeilijke instap.

Peugeot 2008

Relevante prijs: 27.810 euro – 130 pk

Vanafprijs: 26.310 euro – 100 pk

Ook hier weer een auto die veel onderdelen deelt met de C3 Aircross, maar duurder uitkomt. Zelfs de lauwe 100 pk versie is een klap duurder dan de C3 Aircross, omdat Peugeot iets meer op de dure tour moet gaan. De 2008 is dus meer auto, helemaal met de 130 pk motor aan boord. Ook val je meer op doordat de auto meer oog heeft voor design.

Waarom een 2008?

Omdat je veel auto voor je geld wil en een C3 Aircross niet leuk genoeg ontworpen is.

Volkswagen T-Cross

Relevante prijs: 29.090 euro – 110 pk

Vanafprijs: 27.190 euro – 95 pk

Er valt niet zo veel te melden over de T-Cross als unieke keuze in dit B-segment crossover overzicht. Standaard heb je een lekkere waslijst opties, maar met bijbetalen kan er altijd meer. Standaard heb je trouwens ook de ietwat luie 95 pk 1.0 TSI, voor net iets minder dan 30 ruggen kun je de betere 110 pk versie daarvan krijgen. Het is een manusje van alles, meester van niks: zoals het een Volkswagen betaamt.

Waarom een T-Cross?

Omdat je veel wil betalen voor een degelijke, gemiddelde crossover van een bekend merk.

Kia Niro

Relevante prijs én vanafprijs: 29.695 euro – 139 pk

De Niro heeft de krachtigste standaardversie in ons B-segment crossover overzicht! Dat is omdat het een hybride is. De goedkoopste Niro heeft geen elektromotoren aan boord, maar profiteert van een ‘klassiek’ hybride systeem. Goedkoop is trouwens relatief en voor deze lijst onjuist, want hij kost net geen 30.000 euro. Dan heb je wel een flinke jongen met een waslijst aan opties, naast een 139 pk sterke hybride 1.4 T-GDi.

Waarom een Niro?

Omdat je vandaag op GroenLinks hebt gestemd.

Ford Puma

Relevante prijs: 29.825 euro – 125 pk

Vanafprijs: 24.765 euro – 95 pk

Zoals gezegd, als je écht graag een Ford wil, dan moet je deze Puma hebben. Een fris ontworpen B-segment crossover die in dit overzicht net geen 30.000 euro moet kosten. Die 95 pk basismotor is namelijk gekoppeld aan een basisversie die geen potten breekt. De Titanium, de versie die standaard met 125 pk geleverd wordt, krijgt lekker veel opties mee (waaronder echt modern spul) en door zijn nieuwe basis en interieur voelt het allemaal lekker des Fords aan. Het kost wat, maar dan heb je een serieus goed sturende auto te pakken.

Waarom een Puma?

Omdat je een auto wil die zeer bovengemiddeld is in van alles, in het specifiek rijgedrag.

Honda HR-V

Relevante prijs én vanafprijs: 29.970 euro – 130 pk

Tsja. Je kunt nu een HR-V kopen. Weet dan wel dat je nu al de duurste auto te pakken hebt met een eigenlijk iets te grote 1.5 motor, die gedurende dit jaar afgelost gaat worden door een compleet nieuwe auto. De Honda speelt in op kwaliteit en rijgedrag en qua grootte is het ook niet de minste. Maar een kooptip kunnen we het niet noemen.

Waarom een HR-V?

Omdat je dealer met prijzen stunt.

Opel Mokka

Relevante prijs: 30.299 euro – 130 pk

Vanafprijs: 26.299 euro – 100 pk

Ten slotte een auto die duur wordt vanwege zijn uitvoering. De basale versie van de Opel Mokka kost namelijk een stuk minder, maar die 100 pk motor is nét geen C3 Aircross. Het is verder wel een speels doch volwassen ontwerp met leuke personalisatiemogelijkheden en optioneel leuke motoren. Het is en blijft echter wel een Opel: degelijk en niks bijzonders op een hoop fronten.

Waarom een Mokka?

Omdat je niet wil opvallen, degelijk en volwassen wil rijden en een Crossland te saai vind maar een C3 Aircross te leuk.

Onbekende prijzen

Er zijn ook nog drie auto’s die we even niet in dit B-segment crossover overzicht kunnen plaatsen. Deze zijn ofwel nog niet leverbaar ofwel leverbaar geweest en even ‘eruit’. Wanneer hier prijzen van komen, worden ze toegevoegd.

Fiat 500X

Voor redenen die ons ook niet helemaal duidelijk zijn, kun je momenteel géén Fiat 500X samenstellen. Hierdoor kunnen we niet snel zien hoe duur hij uitvalt in de juiste uitvoering. Bekijken we prijzen in het verleden dan kun je uitgaan van een vanafprijs van net onder de 24.000 euro, een uitvoering die relevant is voor dit overzicht zou rond de 28.000 euro kosten. Nogmaals, dit is dus niet zeker.

Hyundai Bayon (halverwege 2021)

Toyota Yaris Cross (september 2021)

Nieuwe Honda HR-V (eind 2021)