Gefacelifte Citroen C5 Aircross is een stuk serieuzer

Met de gefacelifte Citroen C5 Aircross kunnen de Fransen er weer een tegen aan.

In een tijd dat we autofabrikanten er van betichten dat het allemaal automobiele eenheidsworst is, zijn er gelukkig nog altijd eigenwijze merken. Eentje daarvan is Citroën, dat de dingen vaak iets anders aanpakte in vergelijking met zijn concurrenten. En ondanks dat niet iedereen fan is van de crossover, zullen de fabrikanten ze wel moeten maken. Anders verkoopt het niet. Zo ook Citroën.

Dus in dat licht bezien was de Citroen C5 Aircross een verfrissende verschijning. Lekker eigenwijs, relatief eenvoudige styling maar dan juist wat meer rond en ‘funky’ in plaats van stevig en agressief design. Is dat bij de gefacelifte Citroen C5 Aircross ook het geval? Citroen heeft namelijk het digitale doek getrokken van de eigenwijze crossover.

Gefacelifte Citroën C5 Aircross

En deze iets minder eigenwijs dan voorheen. Met name aan de voorzijde valt het op. De dubbele lichtbalken zijn er niet meer, er zijn nu twee koplampunits. Ook is de nieuwe voorbumper iets minder uitgesproken ‘anders’ en wat meer generiek, met niet functionerende luchtroosters aan de zijkant. Dat maakt de auto visueel gezien wat breder. Het is nog altijd een strak geheel, maar iets minder bijzonder dan voorheen. Wellicht dat de donkerblauwe kleur ook niet meehelpt.

Het is overigens niet iets dat we voor het eerst zien. Ook bij de Citroen C4 Cactus werd er wat eigenwijsheid bij de facelift uitgehaald in de hoop voor betere verkoopcijfers. Tot nu zijn er 260.000 stuks van verkocht van de Citroen C5 Aircross.

Opgefrist interieur

Terug naar de gefacelifte Citroen C5 Aircross, want er zijn meer wijzigingen dan alleen het uiterlijk. Ook het interieur werd namelijk aangepakt. Er is een nieuwe scherm voor het infotainment-systeem. Ook zijn stoelen met massagefunctie mogelijk. Daarnaast is er keuze uit diverse lederen- en alcantara bekledingen.

Qua techniek lijken er geen grote noviteiten te zijn. Je kunt dus kiezen uit diverse benzine- en dieselmotoren. Wat we wel weten, is dat de de plug-in hybrides terugkeren en nu leverbaar gaan worden op minder luxe uitvoeringen. De nieuwste Citroën C5 Aircross staat deze zomer bij de dealers.