Nieuwe Citroën C3 is weer compleet, eh, nieuw?

Ja. En nee. Beide dus. Maar dit is wel een gloed nieuwe Citroën C3!

Soms is het met auto’s net als met nummer van de Vengaboys. Niet alleen omdat je er pas later achterkomt dat je de naam constant verkeerd uitspreekt. Nee, het gaat om het feit dat ze 15 (!) singles hebben uitgebracht. Dat terwijl ondergetekende dacht dat de hit-formatie van Wessel van Diepen iets van 2 of 3 nummertjes had opgenomen.

Maar het blijken er dus gewoon veel meer te zijn. Hetzelfde met de Citroën C3. Je zou denken dat het tegenwoordig allemaal ‘Cactussen zijn’, maar er zijn meer compacte Citroëns die er zo uitzien, waaronder de Citroën C3 zelf.

Crossover-achtige

Het is is al een beetje een crossover-achtige (althans, hij staat iets hoger) en de Aircross-versie doet daar een schepje bovenop. Maar de auto op de foto’s op deze pagina is óók een Citroën C3. En ook een crossover-achtige. Het is stiekem een wat oudere auto. Deze C3 (met modelcode CC21) is specifiek bedoeld voor de Indiase én Zuid-Amerikaanse automarkt.

De auto staat op het PF1-platform (tegenwoordig heeft Stellantis en dus ook Citroën beschikking het CMP-platform). De wielbasis is met 2,54 meter even groot als dat van de huidige Citroën C3. De totale lengte is met 3,98 precies één centimeter korter dan een Fiat Multipla. Dankzij de grote bodemspeling (18 centimeter) en hoge motorkap heeft de auto wat crossover-trekjes.

Styling nieuwe Citroen C3

Omdat de styling van Citroën wereldwijd wordt toegepast, valt het niet direct op dat het een compleet nieuw modelletje is. Net als andere Citroëns kun je behoorlijk creatief bezig zijn met de configuratie qua kleuren van de koets, het dak, Airbumps en spiegels. Over motoren voor de nieuwe Citroën C3 wordt met geen woord gerept, dus dat zullen wel bekende (iets oudere) motoren zijn.

In het interieur kun je wel duidelijk zien dat er een groot verschil is tussen ‘onze‘ C3 en deze nieuwe Citroën C3. Het is een stuk basaler en meer rechttoe rechtaan. Wel is er een groot scherm met eventueel Apple CarPlay, zodat je het verzamelde werk van de Vengaboys kunt afspelen.

De nieuwe Citroën C3 staat in 2022 bij dealers in landen als India, Brazilië, Argentinië, Chili en Colombia.