Vernieuwde Citroën C3 Aircross heeft compleet nieuwe neus - Autoblog.nl

De vernieuwde Citroën C3 Aircross krijgt een behoorlijk afwijkend front.

Goed nieuws voor avontuurlijke en sportieve Citroën C3-rijders! Er is een nieuwe Aircross. Het is natuurlijk logisch dat na de gefacelifte Citroën C3 ook de vernieuwde Citroen C3 Aircross volgt. Het olijk gelijnde modelletje loopt al enkele jaren mee en het was hoog tijd voor een facelift.

Vernieuwde Citroen C3 Aircross

Althans, dat leek Citroën te denken. De eerste C3 Aircross was een guitige crossover met een herkenbaar voorkomen. Daardoor zou je kunnen aannemen dat Citroën er blij mee is en het uiterlijk niet te veel aanpast. Zeker niet omdat ze er in amper 3 jaar tijd meer dan 330.000 exemplaren van verkocht hebben. Maar niets is minder waar. Het gefacelifte model is behoorlijk afwijkend.

Volgens zijn makers is de auto assertiever geworden. Wat opvalt is dat de koplampen nu platter lijken te zijn en de grille veel grover is vorm gegeven. Die guitige vierkante units onder de platte koplampen zijn nu óók platte units geworden. Dat gecombineerd met de ‘muil’ in de bumper geeft auto een compleet nieuw vooraanzicht. Het moet volgens Citroën lijken op de voorzijde van CXPERIENCE-concept van een tijdje terug.









Geheimzinnige achterzijde

Omdat het een facelift is, kun je de ronde vormen nog wel ontwaren aan de zijkant. De skidplates van de vernieuwde Citroën C3 Aircross zijn nu zilvergrijs met gekleurde inzetstukken. Dan de achterkant. Gek genoeg zaten er geen persfoto’s met afbeeldingen van de achterkant bij. Maar, gelukkig wel een videootje met een heel catchy deuntje op de achtergrond. Het lijkt bijna wel alsof Citroën de achterzijde niet wíl laten zien, want zelfs in het filmpje moesten we even scrollen:

Gelukkig vonden we ook nog deze. Kortom, daar is minder veranderd.

Kleuren

Verder kun je de logische dingen verwachten van de vernieuwde Citroën C3 Aircross. Dus nieuwe kleuren, nieuwe velgen en nieuwe ‘kleurpakketten’. Dat zijn de afwijkende kleuren voor de inzetstukken. Je kan dan ook nog eens zelf je dakkleur uitkiezen, als het maar zwart of wit is. Dat is op zich wel geinig, je kunt verregaand je eigen auto samenstellen.

Interieur vernieuwde Citroën C3 Aircross

In het interieur is ook het een en ander strak getrokken. Er zijn nu vier ‘ambiances’ voor het interieur: standaard Ambiance, Ambiance Urban Blue, Ambiance Metropolitan Grey wen Ambiance Hype Grey. Verder is er een nieuw 9-inch infotainmentscherm (met Apple CarPlay) en Android Auto. Draadloos opladen van je smartphone is optioneel mogelijk.

Motoren vernieuwde Citroen C3 Aircross

Dan de motoren. Er is een PureTech 110 benzinemotor, een driecilinder met 110 pk. Dat blok is gekoppeld met een handgeschakelde zesbak. Een stapje hoger staat de PureTech 130 met (jawel!) 130 pk. Deze heeft standaard een automaat met zes verzetten. Dan is er een viercilinder BlueHDI met 110 pk met handbak. De BlueHDI met 120 pk heeft standaard een automaat. Nu is het tijd voor de video met het catchy deuntje dat iedereen op de redactie aan het neuriën is:

De vernieuwde Citroen C3 Aircross staat begin juni dit jaar bij de Citroën-dealers.