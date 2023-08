Programma GP Nederland 2023: alle races en events op een rij

We hebben het complete programma van de GP Nederland 2023 voor je van het gehele weekend op Zandvoort.

Nou, dames en heren, het is weer zover! De Dutch GP staat weer voor de deur dit weekend. Het belooft weer een enorm spannende race te worden in de strijd om de derde positie in het kampioenschap.

Uiteraard zullen we bij Autoblog verslag doen van de trainingen, kwalificatie en de race, evenals de voor- en nabeschouwing. Maar vandaag trappen we af met de agenda.

Want naast Formule 1 is er echt een hele hoop te doen dit weekend. Naast de Formule 1 racen er nog een paar klasses: de Formule 2 en de Porsche Supercup.

Nederlanders in de Formule 2

Daarin doen ook Nederlandse helden mee. In de Formule 2 is natuurlijk Richard Verschoor de Nederlandse inbreng. Verschoor rijdt voor het (eveneens Nederlandse) Van Amersfoort Racing uit Zeewolde. Daar naast is het het Nederlandse MP Motorsport uit Westmaas, waar dan geen Nederlander rijdt (maar een Noor en Indiër).

Nederlanders in de Porsche Supercup

In de Porsche Supercup rijden er best een hoop Nederlanders. Larry Ten Voorde staat op dit moment vierde in het kampioenschap en kan een overwinning goed gebruiken. Morris Schuring begon aanvankelijk een beetje ongelukkig, maar won de afgelopen race op Spa wél en staat nu vijfde achter Larry.

Daarnaast zijn er Jaap van Lagen (P11), Loek Hartog (P12, niet te verwarren met onze @Loek), Huub van Eijndhoven (P13), Lucas Groeneveld (P23) en Michael Verhagen (P26). Bijzonder: er zullen TWEE races zijn. Daarmee is Zandvoort de enige race op de kalender in de Supercup waar men twee races rijdt.

Programma GP Nederland 2023: vrijdag 25 augustus

Aanvang Afgelopen Event 08:00 21:00 Hekken open 10:05 10:50 Formule 2: Vrije Training 10:50 11:20 Interviews F1 coureurs in fanzone 11:45 12:00 Showteam 12:00 12:15 Optreden Mental Theo in Arena Stage 12:30 13:30 Formule 1: Vrije Training 1 14:00 14:30 Formule 2: kwalificatie 14:45 15:15 Interviews F1 teambazen in Arena Stage 15:25 15:40 Showteam 15:40 15:55 Optreden La Fuente in Arena Stage 16:00 17:00 Formule 1: Vrije Training 2 17:00 17:40 Optreden Dutch GP Band in fanzone 17:05 17:20 Optreden Mental Theo in Arena Stage 17:30 18:15 Porsche Supercup: Vrije Training 17:40 18:10 Optreden Flemming in Fanzone 18:45 19:15 Optreden Mr Transpose in Fanzone 19:35 20:00 Optreden Danny Blom – Radio 538 Fanzone 20:00 20:30 Optreden Snelle in fanzone 08:00 21:00 Hekken gesloten

Programma GP Nederland 2023: zaterdag 26 augustus

Aanvang Afgelopen Event 08:00 21:00 Hekken open 08:45 09:15 Team Pit Stop oefening in pitlane 09:10 09:45 Interviews met coureurs in fanzone 09:50 10:20 Porsche Super Cup – Kwalificatie 10:15 11:00 Heineken Player 0.0 Wildcard Final in Fanzone 11:30 12:30 Formule 1 – Derde Vrije Training 13:15 14:05 Formule 2 – Sprint Race 14:10 14:20 Optreden Marco Schuitmaker in Arena Stage 14:15 14:35 Showteam 14:30 14:40 Optreden FeestDJRuud (ja, echt) 14:45 14:55 Pre-qualishow in Arena 15:00 16:00 Formule 1 – Kwalificatie 16:10 16:25 Showteam 16:15 16:45 Optreden Danny Blom in Fanzone 16:25 16:45 Optreden FeestDJRuud in Arena Stage 17:00 17:35 Porsche Supercup – Race 1 17:15 17:45 Optreden Mr Transpose in Fanzone 18:10 18:45 Interview F1 coureurs in Fanzone 18:45 19:15 Optreden Tino Martin in Fanzone 19:30 20:00 Holland Casino Gokverslaving Aanwakkeren Bingo Show 20:00 20:30 Optreden Dutch GP Band 08:00 21:00 Hekken sluiten

Programma GP Nederland 2023: zondag 27 augustus

08:00 21:00 Hekken open 10:00 11:05 Formule 2 – Race 10:30 11:30 Heineken Player 0.0 (Finales) in Fanzone 11:10 11:30 Showteam 11:55 12:30 Porsche Supercup – Race 2 12:50 13:20 Drivers’ Parade (hier zwaait de elite naar het plebs) 14:10 14:46 Pre Race Show (is inderdaad om 14:46 afgelopen 15:00 17:00 Formule 1 Race 16:30 16:40 Nederlands en Oostenrijks volkslied, 17:30 18:00 Optreden Emma Heesters in Fanzone 18:15 18:45 Optreden Flemming in Fanzone 19:30 20:30 Optreden La Fuente in Fanzone

Ahhhh, wat schattig!