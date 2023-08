Volvo EM90 is de eerste MPV van de Zweden

Eindelijk! Ze hebben In Göteborg het licht gezien en gaan een grote MPV bouwen.

Volvo was oorspronkelijk een merk dat groot geworden is met stationwagons. De veranderde na het millennium met de XC90, waarmee de focus kwam te liggen op SUV’s en crossovers. Tegenwoordig kun je nog wel een sedan of ‘Wagon kopen, maar de meeste keuze heb je als je ‘hoog wil zitten’.

Maar Volvo gaat dus eventjes compleet uit zijn comfortzone en komt met een MPV! De auto in kwestie heet de Volvo EM90 en het is volgens “Volvo een ‘bewegende ruimte waar u gewoon uzelf kunt zijn”. Dat is in een andere auto natuurlijk vrij lastig.

Volvo EM90

Zonder gekheid, wij zijn stiekem wel heel erg blij met dit nieuws. Want denk eventjes mee: alle Volvo kenmerken in een MPV. Gezien de naam gaan we er min of meer een beetje van uit dat de Volvo EM90 rond het zelfde formaat zit als de Volvo EX90.

Volvo weet te melden dat de auto een ‘als een Scandinavische huiskamer’ aandoet. Nu is Volvo lekker bezig tegenwoordig als het gaat om interieurs, dus eentje met een ruimere opzet klinkt als ABBA in de oren.

Geliefd bij veel mensen, behalve kopers: de Mercedes-Benz R-Klasse ging in 2016 uit productie.

Sowieso, het idee klinkt natuurlijk als niets anders dan een wederopstanding van de Mercedes-Benz R-Klasse. Een hele grote luxe premium MPV is iets waar wij autoliefhebbers van verstoken zijn. De enige auto die wij kunnen bedenken is de Lexus LM500h. Jij bent vergeten hoe die eruit ziet, nou zo:

Kiek dan! Een Lexus LM500h!

Kennen we dit recept niet ergens van?

Een groot verschil met die Lexus is dat de Volvo EM90 geheel elektrisch zal zijn. Wij gaan ervan uit dat er veel techniek van de eveneens geheel elektrische EX90 gebruikt zal gaan worden.

Volvo hoeft niet lang inspiratie te doen voor het interieur, de EX90 is een perfect uitgangspunt.

Hoe lang moet je dan wachten op de nieuwe Volvo EM90? Nou, niet lang! De auto zal namelijk zijn debuut beleven aanstaande 23 december. Daarna is de auto te bestellen. Is er an ook slecht nieuws? Jazeker, want de auto wordt in eerste instantie alleen in China geleverd.

Maar wacht eventjes, hoe kan Volvo zo snel een MPV op de markt brengen? We hebben een heel erg klein vermoeden, zeker als je even rekening houdt met het feit dat de EM90 voor China bedoeld is. In China bouwt Geely namelijk de 009, dat is een grote luxe MPV en Zeekr is onderdeel van de Geely-groep, waartoe Volvo ook behoort.

De Zeekr 009 is een grote luxe MPV in de Geely-familie (waar Volvo dus ook onderdeel van is).

