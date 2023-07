Uitslag Formule 1: Grand Prix van Oostenrijk 2023

Verschoor won de F2 race, wint Verstappen dan ook de F1 race bij de Grand Prix van Oostenrijk in 2023?

Het is weer een veelbewogen raceweekend. Met hoogtepunten, maar ook een pikzwart dieptepunt. Het ongeluk gisteren van Dilano van ’t Hoff heeft iedereen in de paddock weer op de meest harde manier geconfronteerd met de schaduwzijde van deze tak van sport. Zoiets is natuurlijk niet te verkroppen voor alle betrokkenen.

En toch gaat het circus en de wereld dan altijd weer door. Vanochtend in de F2 race won Richard Verschoor. Een groot succes voor de Nederlander en zijn team Van Amersfoort Racing. De oogjes waren na afloop vochtig, de steunbetuiging over de radio welgemeend en hartverwarmend. Het zoet en het zuur van het leven dat vaak zo uitvergroot wordt op het circuit.

Deze middag doven de rode lichten weer in Oostenrijk en gaat het veld los voor de volgende Grand Prix. In de hoop dat de heroïek en broederschap het weer wint van drama en haat en nijd op de radio.

Start

Gisteren liet Verstappen zich nog verschalken door Perez bij de start. Maar dit keer is er geen drama. Het is dan ook droog in Spielberg vandaag (helaas) dus dat scheelt altijd. Stroll ligt in de clinch met Norris en valt terug. Hamilton daarentegen doet het goed in de eerste bochten en klimt op naar P4. Alonso profiteert ook een beetje. Hij gaat naar P6 achter Norris. Maar de Spanjaard is de eerste die start op de hardste banden. Dus dat zou hem wellicht weer naar het podium kunnen tillen.

Leclerc valt na de start aan in de slipstream, maar doet dat aan de buitenkant van de bocht. Dat is normaal gesproken geen stress voor Verstappen. Ook nu niet. Sainz sluit aan bij zijn teammaat. Maar dan zien we dat de safetycar de baan opgaat. Tsunoda heeft zich verslikt. Er ligt wat rotzooi op de baan.

Omdat Magnussen start vanuit de pit is dit een kans voor De Vries om wat plekjes op te schuiven. Maar DEV laat zich na de safetycar direct weer de kaas van het brood eten door TSU. Dat is niet handig. Vooral niet omdat de Japanner ook meteen Bottas pakt. Verstappen gaat uiteraard wel weer lekker. Hij trekt zoals verwacht direct een gaatje met Leclerc en zal de rest van de race amper meer in zicht zijn. Die pakt zijn zevende zege wel.

In de strijd om P2 lijkt Sainz wat extra te hebben ten opzichte van Leclerc. Het is gek, want de Monegask lijkt het een beetje kwijt te zijn in de strijd met zijn teammaat. Dat was vorig jaar toch een heel ander verhaal. Toch heeft de pitmuur geen zin in een wisseling van de wacht. Mogelijk weer een kostbare beslissing, want Perez gaat vrij makkelijk voorbij Russell en lijkt er de snelheid aardig in te hebben. Die kan misschien gewoon nog opgaan voor P2.

Bij Hulkenberg is er weer het drama van de race pace. Wat ze ook doen bij Haas F1, die banden gaan er gewoon binnen no time aan. De Hulk komt binnen voor een stop. Daarna valt hij uit met motorpech. Hamilton heeft het ook niet makkelijk. Niet vanwege wraakacties van Verstappen, maar omdat hij al na een dikke tien ronden de zwart-witte vlag krijgt voor track limits. Nog een indiscretie en het is een straf voor de zevenvoudig kampioen.

De gestrande auto van Hulkenberg zorgt voor een virtual safetycar. En dat zorgt voor pijn bij Ferrari. Team rood betaalt nu al de prijs voor hun strategie-geklungel. De Ferrari’s rijden eerst door onder de virtual safetycar, terwijl de rest al pit. Een ronde later komen beide Ferrari’s alsnog binnen, maar moet de snellere Sainz wachten op Leclerc. Terwijl Leclerc ook nog een trage stop heeft. Sainz valt daardoor terug tot achter Norris en Hamilton.

Red Bull is echter helemaal niet gestopt. Niet met Perez (wat logisch is), maar ook niet met Verstappen. Wellicht dacht het team dat als het zou stoppen en Ferrari niet, Max in een rode sandwich zou kunnen komen te zitten. Maar als Max nu stopt, valt hij terug tot achter Leclerc. Opvallende keuze. Ook gezien het feit dat Alonso zijn harde banden wel opgeeft voor een kans op een (bijna) ‘gratis’ stop.

Sainz haalt vervolgens Norris en Hamilton -die een straf van vijf seconden krijgt- in en gaat daarna ook langs de niet gestopte Perez. Het laat nogmaals zien dat Ferrari op het verkeerd -har har- paard heeft gewed. Maar, misschien heeft Red Bull hier toch een probleem. De RB19’s gaan ook door de banden heen. Perez komt onder druk te staan van Hamilton en Verstappen verliest tijd op de Ferrari’s.

Mid Race

Einde ronde 24 pit Max voor zijn eerste en potentieel enige stop. Hij wisselt naar hards. Leclerc gaat voorbij. Maar ook Sainz gaat voorbij! Dat is balen voor de Nederlander. Het duurt twee ronden voordat Max voorbij kan aan de Spanjaard. Dat had dus allemaal pijnlijker kunnen zijn, mits Ferrari de startegie iets beter voor elkaar had. Perez is nu ook gestopt, maar valt daarmee terug tot P11. Hij heeft zijn werk dus nog voor zich.

Norris haalt Hamilton op de baan in voor P4, wat een podium kan worden als ook Sainz vijf seconden straf krijgt voor track limits. Het is een beetje een moeilijk gedoe met die track limits op dit circuit. Misschien moeten ze maar gewoon wat muurtjes bouwen. Maar ja, dat is dan weer een beetje counter-intuïtief in verband met de veiligheid anno 2023.

In ronde 35 gaat Verstappen voorbij aan Leclerc. De Vries is ook aan het vechten, maar drukt daarbij Magnussen voor de zoveelste keer de baan af. Het is niet extreem agressief, maar toch net over het randje. Dit keer ontvangt hij daarvoor een straf. We moeten eerlijk zijn: wat De Vries tot op heden laat zien in de Formule 1 is niet geweldig. Dat zal Nyck zelf ook wel weten.

Sainz, Hamilton, Ocon, Albon en De Vries hebben nu een straf te pakken van vijf seconden. De rest krijgt ‘m nog, gevoelsmatig. Dat is ook het sentiment van Toto Wolff over de radio naar Hamilton. Gasly is in ieder geval de volgende die de straf ontvangt. Tsunoda maakt het extra bont en gaat later op voor een straf van tien seconden.

Sainz stopt in ronde 46 en moet dan zijn vijf seconden wachten. Hij komt vlak achter Norris op de baan terecht. Maar met verse banden, weet Sainz andermaal Norris snel te verschalken met een move buitenom. Leclerc komt twee ronden later binnen en voegt zich als derde op de baan achter Verstappen en Perez. De Mexicaan zal nog moeten stoppen, want hij is voor medium – medium gegaan.

Na die voorspelde stop valt Perez terug tot P5. Maar hij heeft zicht op Norris en Sainz. Dat wordt nog minimaal een podium voor PER dus, zou je zeggen. Leclerc is acht seconden los van Sainz, dus dat kan lastig worden voor Checo. In ronde 56 gaat hij langs Norris. In ronde 59 gaat Sainz op maximaal verdedigen. Dat houdt hij drie ronden vol. Hij geeft zijn teammaat daarmee de maximale kans op P2. De Monegask mag meer dan een seconde per ronde verliezen. Balen voor mensen die Perez op P2 hebben voorspeld.

Finish

Wat zijn de gevechten nog op de baan? Niet om P1, want Verstappen heeft weer twintig seconden op Leclerc te pakken. P2 is in principe ook klaar tenzij Leclerc van de klif afvalt. Norris zit nog op het vinkentouw bij Sainz voor P4. Daarachter rijden Alonso, Hamilton, Russell, Gasly en Stroll in de top-10. De intervallen zijn echter in alle gevallen minimaal enkele seconden.

In de lagere regionen rijdt De Vries nu wél voor Bottas, Tsunoda, Magnussen en Piastri. De Japanner heeft natuurlijk meer straf gekregen en ook de anderen hebben allerlei problemen gehad, maar toch. Misschien waren we in het begin van het verslag te hard voor Nyck. Het is weer niet geweldig, maar het is ook niet héél slecht. Wat wel het probleem is, is dat we dat nu al negen races moeten optekenen. Verzachtende omstandigheid: Sargeant zit ook weer achter zijn meer ervaren teammaat en Piastri zakt vandaag volledig door het ijs. De Australiër heeft niet de updates op zijn auto die Norris wel heeft, maar toch.

De Astons en Mercs gaan opvallend genoeg niet erg hard op dit circuit dat vooral veel van de motor vraagt. Het vermoeden dat de Mercedes power unit wat tekort komt dat we al eerder hadden, wordt daarmee voorzichtig bevestigd. Hoewel Norris met de geupdatete McLaren wel relatief lekker gaat. De echte test komt natuurlijk op Monza aan het eind van de zomer.

Verstappen wil nog stoppen en voor de snelste ronde gaan. Maar het team ziet dat niet zitten. Geen probleem: Max pakt ook op oude rubber in de laatste ronde de snelste ronde. Pole position, pole position voor de Sprint, overwinning in de sprint, overwinning in de race, snelste ronde. Zeven zeges in negen races. De dominantie van de drievoudig kampioen kent geen maat.

Met Perez op P3 na een startplek buiten de top-10 dringt zich de vraag op of Red Bull dan misschien toch alle races kan gaan winnen. Materiaal voor documentaires over decennia die komen gaan. Het enige wat ze kan stoppen, is als beiden elkaar uitschakelen, of als door toeval beiden uitvallen in separate incidenten. Tenzij Aston Martin met die beloofde epische updates komt uit de windtunnel. Voorlopig heeft het daar geen schijn van. Integendeel, team groen gaat gevoelsmatig ietwat in de achteruit met Alonso op P6 en Stroll op P10 vandaag.

Volgende week Silverstone. Red Bull gaat daar altijd goed. Dat wordt overwinning nummer acht uit tien voor Max dus. Zin an!

Grand Prix van Oostenrijk 2023: De volledige uitslag