Mate Rimac: “V16 verkoopt veel beter dan elektrische hypercar”

In een nieuw interview doet Mate Rimac een paar interessante uitspraken over elektrische auto’s.

Mate Rimac kennen we allemaal een pionier op het gebied van elektrische auto’s. Toch is hij niet iemand die kost wat kost alles elektrisch wil hebben. Integendeel: hij heeft er voor gezorgd dat de nieuwe Bugatti juist niet elektrisch is, maar een atmosferische V16 krijgt.

Als het aan Volkswagen had gelegen was Bugatti een hele andere kant op gegaan. Het plan was om een elektrische SUV-coupé (gruwel) te maken. Toen Rimac vervolgens de tent overnam leek het logisch dat de volgende Bugatti een elektrische hypercar zou worden. De techniek lag voor het grijpen.

Tot verbazing van vriend en vijand kondigde Bugatti echter een gloednieuwe V16 (!) aan voor de Chiron-opvolger. En dat hebben we dus te danken aan Mate Rimac. Hij vond een elektrische Bugatti veel te makkelijk. Een Bugatti moet iets unieks zijn. En dat is een V16 zeker.

Wat ook nog een rol speelt: hypercar-kopers willen helemaal geen elektrische auto meer. “We zien dat klanten in het topsegment zich willen onderscheiden, nu elektrisch mainstream wordt,” aldus Mate Rimac. Toen ze bij Rimac de Nevera ontwikkelden dachten ze dat EV’s cool zouden worden, maar dat blijkt tegen te vallen.

Dit is dus ook een reden dat de nieuwe Bugatti een V16 krijgt. Vanwege de merknaam zouden ze heus wel een paar elektrische Bugatti’s verkocht hebben, zo zegt Mate Rimac, maar dat aantal zou “niet in de buurt komen” van de auto’s die ze kunnen verkopen met een V16.

Om diezelfde reden gaat het merk Rimac waarschijnlijk ook geen nieuwe elektrische hypercar meer gaat maken. Wat ze dan wel gaan doen? Dat is nog een verrassing, maar Mate zegt dat Rimac niet per definitie een elektrisch merk is…

De Chiron-opvolger met een 1 meter lange, atmosferische V16 wordt overigens volgende maand onthuld. We zijn zeer benieuwd, met name ook naar het geluid. We hebben het al vaker gezegd: het is nog helemaal niet zo’n slechte tijd om petrolhead te zijn.

Bron: Autocar