Koop deze zeldzame sedan met V10 op Marktplaats!

Dit is de enige Audi RS6 sedan van Marktplaats.

Als je een Audi RS6 zoekt heb je meer dan genoeg keuze. De keuze wordt echter een stuk beperkter als een RS6 zoekt in sedan-vorm. Daar zijn maar twee generaties van en die zijn beide flink zeldzaam in Nederland. De tweede generatie wordt nog eens extra bijzonder gemaakt door het feit dat er een dikke V10 onder de motorkap ligt.

Om even aan te geven hoe klein het aanbod is: er heeft een hele tijd geen enkele RS6 sedan op Marktplaats gestaan. Maar nu is er toch dan eentje online verschenen, een zwarte. In deze uitvoering is het een behoorlijk onopvallende verschijning. We zouden het bijna een sleeper kunnen noemen.

Deze generatie Audi RS6 is al 16 jaar oud, maar de specificaties zijn nog niet gedateerd. Met zijn 580 pk heeft deze RS6 maar 40 pk minder dan een gloednieuwe RS6. Om even aan te geven hoeveel dit destijds was: de Gallardo had slechts 519 pk.

Een V10 in een sedan is sowieso een vrij zeldzame combinatie. Audi had zelf nog de S6 en de S8, maar daarnaast was er alleen maar de BMW M5 en de Volkswagen Phaeton. Het tijdperk van de V10 sedan was ook maar van korte duur: in 2011 verdween de laatste sedan met V10 alweer van de prijslijst.

De RS6 C6 Limousine kwam later dan de Avant en dat is een van de redenen deze auto’s zo zeldzaam zijn. Gedurende twee jaar zijn er in totaal maar 772 gebouwd, wat voor Audi RS-begrippen heel weinig is. Ter vergelijking: van de RS6 GT worden er 660 gebouwd en dat is een limited edition.

Er staan maar 17 exemplaren op Nederlands kenteken, dus hier is zo’n RS6 Limousine helemaal zeldzaam. Dit zwarte exemplaar is in 2011 geïmporteerd (de auto was toen nog maar 1 jaar oud) en heeft inmiddels 155.000 km op de klok staan. De verkoper vraagt er €51.500 voor op Marktplaats. We zouden zeggen: sla je slag, want zo’n RS6 sedan komt niet vaak voorbij.