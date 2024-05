Tesla onder de loep vanwege misleiden klanten én investeerders

Elon Musk moet nog even wachten met het ontslaan van zijn juridische afdeling…

Het Tesla-nieuws gaat de afgelopen tijd vooral over ontslagen, ontslagen en nog meer ontslagen. Het gaat dus even niet zo lekker bij het bedrijf van Elon Musk. Temidden van al het tumult loopt er ook nog een onderzoek naar mogelijk fraudeleus handelen van Tesla. Amerikaanse aanklagers zijn aan het onderzoeken of Tesla de boel voor de gek hield met Autopilot.

Het is al vaker ter sprake gekomen: de namen Autopilot en Full Self-Driving kúnnen mensen natuurlijk op het verkeerde been zetten. Dat niet alleen, Tesla heeft ook bepaalde twijfelachtige claims gemaakt over deze systemen. De Duitse rechtbank oordeelde eerder al dat dit misleidend is.

Het Amerikaanse onderzoek loopt al langer, maar Reuters kan nu melden waar Tesla precies van verdacht wordt. Het gaat om ‘wire fraud’ en ‘securities fraud’, zoals dat heet in de VS. In het eerste geval gaat het om misleidende communicatie, waarmee goedgelovige Tesla-klanten op het verkeerde been gezet worden.

Daarnaast wordt er ook onderzocht of investeerders misleid zijn (securities fraud). Als Tesla de zelfrijdende capaciteiten van hun auto’s te rooskleurig afschildert kan dat ook effect hebben op de beurs.

Het onderzoek is nog in volle gang, dus het is nog afwachten wat de volgende stappen gaan zijn. Als het uitloopt op een rechtszaak dan is het te hopen dat Elon Musk tegen die tijd de juridische afdeling nog niet op straat heeft gezet.

Via: Reuters