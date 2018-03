Puff Daddy geeft zoon een Bentley Mulsanne

It's a Bentley to you, but to me it's a blue car.

Na het artikel over Lil’ Kleine’s nieuwe ride, blijven we nog even hangen in de auto’s van rappers. Waar Lil’ Kleine nog aan het begin van zijn carrière staat, nadert Sean Combs aka Puff Daddy aka P. Diddy aka Puffy aka Puff aka Diddy zijn vijftigste verjaardag. Zodoende moet hij het tegenwoordig niet meer hebben van verse megahits, maar dat maakt niet uit. De muzikant heeft zijn rap-winsten aangewend om een flink zakenimperium op te bouwen. Forbes dicht hem een ‘net worth’ toe van 820 miljoen Dollar, waarmee hij de rijkste hip-hoppert van ‘Murica is.

Net als Lil’ Kleine houdt ook Diddy er wel van zijn geld ook uit te geven. Wat heb je er anders ook aan? Op zijn Instagram-account deelt hij zijn goede leven met zijn volgers, alsmede zijn visie dat hij door god naar deze aardkloot gestuurd is om ons allen te inspireren.

Naast inspirator, zakenman en muziekheld is de boezemvriend van wijlen Frank White ook de vader van maar liefst zes kinderen. Deze hoeven zich van Diddy niet voort te bewegen in een Toyota Corolla. Eerder gaf hij zijn zoon Prince Combs aka Justin Dior al een Maybach en een swekvolle oldtimer cadeau voor diens zestiende verjaardag. Quizvraag: wat is beter dan één Maybach? Juist ja, twee Maybachs. Gelukkig stond het tweede exemplaar klaar bij de zeventiende verjaardag van dezelfde zoon.

Enkele jaren later gaat de gulle gever gewoon door waar hij gebleven was. Prince heeft zich onlangs mogen verheugen op een blauwe Bentley Mulsanne. De vraag die hierbij opborrelt is toch wel deze: zou de jonge Combs alleen naar de muziek van zijn pa luisteren in de Bentley, of zou hij soms stiekem ook weleens New Edition door de speakers pompen?