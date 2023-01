Autoblog wenst je een gelukkig 2023!

Dag 2022, hallo 2023! Het nieuwe jaar is aangebroken.

Om mee te beginnen: gelukkig 2023! Alle geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar namens het hele team van Autoblog voor jullie: trouwe Autobloglezers en al jullie naasten.

Op 1 januari van dit jaar kondigden we aan dat er het een en ander op stapel stond voor Autoblog in 2022. Nou het was ons het jaar wel weer. Belangrijkste wapenfeit was misschien wel onze vernieuwde app. Lang verwacht en toch gekomen.

In 2022 veranderde er natuurlijk nog meer. Zo hebben we ons team uitgebreid met nieuwe redacteuren, welkom @onno en @michel en ook helaas afscheid genomen van anderen.

Maar het belangrijkste zijn natuurlijk jullie! Zonder jullie lezers zijn wij natuurlijk alleen maar een paar redacteuren die over onze passie auto’s schrijven. Dat zien we ook terug in de bezoekersaantallen op Autoblog.

Ook in 2023 zal ons team weer keihard op zoek gaan naar de laatste nieuwtjes, de beste occasions en de beste spots. Dank @wouter, @willeme, @jaapiyo, @rubenpriest, @machielvdd, @Loek, @onno, @nicolasr, @michaelras, @michel en natuurlijk @martijngizmo.

Nog even apart een bedankje aan onze tipgevers die een belangrijke bijdrage leveren aan Autoblog. Blijf dat ook in 2023 doen! Mail ons op [email protected] en upload je spots via autoblog.nl/spots.

We staan allemaal in de startblokken voor het nieuwe jaar en blijven je op de hoogte houden van al het autonieuws.

Gelukkig 2023!