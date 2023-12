Racemuseum in de clinch met tabaksgigant, moet sluiten

Lekker dan: een familiebezeten racemuseum krijgt het aan de stok met een grootheid uit de tabakindustrie. Dat heeft het museum helaas niet overleefd.

Je hoort het (te) vaak: grote bedrijven die altijd hongerig zijn om nog groter te worden. Als tabaksmerk heb je dan in de huidige wereld een probleem, want tabak en roken is aardig in het verdomhoekje gezet. Een campagne starten om je product aan te prijzen kan dan natuurlijk niet.

Winston Cup Museum

Je kan ook je gelijk proberen te halen in een rechtszaak. De dupe daarvan is het Winston Cup Museum in Winston-Salem in de Verenigde Staten. Dit museum opende in 2005 om de grote historie van NASCAR uit te stallen. In het specifiek de periode rondom de ‘Winston Cup’. Dat was de naam van de bokaal die de winnende coureur in ontvangst mocht nemen. Winston is dan ook de naam van het bekendste tabaksmerk van R.J. Reynolds Tobacco Company. Leuk feitje: de ‘Piston Cup’ uit de film Cars is gebaseerd op de Winston Cup. Edoch, om de historie achter de Winston Cup tentoon te stellen heet het museum dus Winston Cup Museum en dat heeft lange tijd gewoon gekund. Het was een mooie trekpleister voor North Carolina, want het museum trok bezoekers van over de hele wereld.

Aanklacht

In 2015 kocht Imperial Tobacco (ITB) het merk Winston van R.J. Reynolds. Die besloten ineens dat de naam Winston beschermd moest worden. Het Winston Cup Museum werd aangeklaagd. Initieel leek het alsof vooral de naam een doorn in het oog was, maar ITB ging verder dan dat. Alles waar de naam Winston op stond moest weg volgens ITB, omdat ‘een derde partij zo het merk Winston aanprijst terwijl zij daar geen recht op hebben’. In een museum dat draait om een raceserie van Winston is dat een groot deel van het museum. De eigenaren van het museum lieten zich niet het kaas van het brood eten en schoten hard in de verdediging. Dat hielden ze sterk vol, maar ITB blijkt enorm diepe zakken te hebben.

Sluiten

In juli werd de druk het Winston Cup Museum te veel en besloten de eigenaren het museum tijdelijk te sluiten om te werken aan hun verdediging. In september kwamen de partijen tot een schikking: het museum mocht weer open maar onder een nieuwe naam. Het was echter al te laat. De eigenaren waren kapot van de lange, slopende serie rechtszaken om alsnog te moeten schikken en dus een groot deel van de identiteit kwijt te raken. Het Winston Cup Museum sloot haar deuren op 16 december 2023 met een ‘laatste rondje’ waar nog 750 mensen op af zijn gekomen.

Volgens The Drive wordt het grootste deel van de Winston Cup-memorabilia verkocht via Mecum Auctions tijdens een veiling in Florida. De website herleidt nu naar WinCupMuseum.com en het lijkt erop dat de eigenaar toch nog iets wil doorstarten onder een andere naam. Na dit verhaal hoop je eigenlijk dat David Goliath nog even een poepje kan laten ruiken, maar eigenlijk heeft Goliath voor nu helaas zijn gelijk gekregen.