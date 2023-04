Wil Volkswagen stiekem een deal sluiten met Poetin?

Geloof het of niet, een hoge piet heeft in een persoonlijke brief aan Poetin voorgesteld om Russische auto’s te bouwen op basis van Skoda’s.

Volkswagen heeft in het verleden wel eens aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestaan. Dat is allemaal lang geleden natuurlijk, maar anno 2023 is er in ieder geval één hoge piet die graag opnieuw wil samenwerken met een dictator.

De Duitse krant Der Spiegel heeft namelijk een brief in handen gekregen van Siegfried Wolf. Die naam zegt je waarschijnlijk niets, maar hij is lid van de raad van commissarissen van Porsche SE, dat een meerderheidsbelang heeft in VAG.

De brief was geadresseerd aan Vladimir Poetin en dateert van januari. In deze brief biedt Wolf Poetin een deal aan met Volkswagen om de Russische auto-industrie er weer bovenop te helpen.

Wolf stelt voor om het Russische automerk Volga nieuw leven in te blazen, met behulp van Volkswagen. De auto’s zouden gebaseerd moeten worden op Skoda’s, met een eigen design. Voor de productie zouden twee gesloten autofabrieken weer heropend moeten worden, waarvan één in handen is van Volkswagen.

In de brief claimt Siegfried Wolf dat hij hierover een overeenstemming heeft met de Volkswagen-top. Het plan zou in maart definitief goedgekeurd worden door de raad van bestuur van VAG. Spiegel heeft Volkswagen om een reactie gevraagd, maar zij zeggen nergens van af te weten.

Om het project op gang te krijgen zou een investering van 60 miljard roebel nodig zijn, wat neerkomt op 670 miljoen euro. Wolf beloofde dat hij in ruil daarvoor 12.000 banen zou creëren. Naar verluidt vond Poetin het wel een puik plan.

Het lijkt niet aannemelijk dat Volkswagen daadwerkelijk belang heeft bij een deal met Poetin, maar Wolf zelf heeft er in ieder geval wel belang bij. Het project zou namelijk uitgevoerd worden door het Russische PromAvtoKonsalt, wat in bezit is van – jawel – Siegfried Wolf.

Dhr. Wolf had sowieso warme banden met Rusland. Hij heeft namelijk jarenlang topfuncties bekleed in het imperium van oligarch Oleg Deripaska. Het lijkt er op dat hij ook na het uitbreken van de ‘speciale operatie’ nog graag zaken doet met de Russen.

Bron: Der Spiegel