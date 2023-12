Welke obscene Mansory cabriolet kies jij?

Mansory kan dus alsnog aardig opzichtige bakken bouwen en doen nu ook nog eens twee cabrio’s. Kies maar!

We wachten een beetje op het moment waarop Mansory van wansmaak naar cult gaat. Er zijn zoveel tuners waar je op het moment zelf geen snars van begrijpt, maar met de kennis van later van denkt ‘goh, dat was echt typisch jaren ’20’. Sterker nog: twee recente projecten van Mansory op basis van de BMW 7 Serie en Bentley Bentayga zijn helemaal niet zo’n aanslag op je netvlies als voorheen. Je begint je al bijna af te vragen of Mansory niet nu al hun mojo verloren is.

Mansory SL63

Geen zorgen (bij gebrek aan een betere term): Mansory kan het nog. De Zwitserse tuner onthult twee cabrio’s en de ene is nog opzichtiger dan de andere. Laten we even beginnen met de Mercedes-AMG SL63. Het gaat om een subtiele widebody en een niet zo subtiele aanpak voor de bumpers en velgen.

Uiteraard wordt er dankbaar gebruik gemaakt van forged carbon, het gekke marmerachtige koolstofvezelpatroon. Vrijwel overal zijn onderdelen toegevoegd, of ze nou nut hebben of niet. Wat wel gaaf is: de ietwat saaie ‘stylingelementen’ die uitlaten normaliter zijn, vervangt Mansory met ‘gewoon’ vier ronde pijpen. Dat mogen meer merken doen. Je ziet overigens een turquoise-achtige accentkleur op exterieurdelen, wat een subtiele hint is voor wat je binnenin gaat zien.

Interieur

Binnenin de Mansory SL63 is het namelijk een oase van blauw. En dan bedoelen we niet een paar onderdelen blauw, nee, de smurfblauwe kleur is aardig aanwezig. Alleen de vloermatten zijn zwart met gele accenten, laatstgenoemde komt ook terug in de stiksels en gordels. Bij een cabrio is de interieurkleur extra aanwezig als het dak eraf is en dan is dit toch wel even een statement wat je maakt.

Mansory SF90 Spider

Dan de andere cabrio. Op basis van de Ferrari SF90 Spider. Eigenlijk wordt veelal hetzelfde recept toegepast als op de SL, maar dan met alle onderdelen zo geplaatst dat ze beter op de Ferrari passen.

Bij de Ferrari valt vooral op dat het lijkt alsof Mansory inspiratie op heeft gedaan bij de 812 Competizione en FXX K. De streep van forged carbon op de voorklep bijvoorbeeld lijkt op wat Ferrari doet met de 812C, de ‘zwevende’ achterspoiler lijkt op die van de FXX K. Het geheel is gespoten in een wat vreemde kleur, wij vermoeden dat dit Ferrari’s eigen Verde Masoni Opaco is.

Het is minder heftig dan eerdere SF90 Spiders, maar om de Mansory SF90 nou subtiel te noemen is ook een verkeerde term. De Veneno-achtige velgen voegen zelfs een vleugje Lamborghini toe.

Interieur

Ook bij de SF90 is van binnen het thema blauw. Iets lichter blauw dan bij de SL, wat qua kleur best gaaf is. Alleen ook hier schiet het zijn doel een beetje voorbij als alles blauw is. De accentkleur is wit in dit geval.

Dus, kies maar. Ga jij voor de heftige SL, of de nog heftigere Ferrari? Of maakt Mansory officieel weer lelijke auto’s en heb je liever geen van beide?