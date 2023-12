Range Rover bestuurder ontwijkt 50.000 dollar aan tol

Kun je wegkomen met zo’n 50.000 dollar aan niet betaalde tol? Ja en nee, als we de hermandad in NYC mogen geloven.

In de maatschappij in zijn geheel moet je een keuze maken. Beperk je de vrijheid voor maximale veiligheid, of de veiligheid voor maximale vrijheid? Beide is namelijk moeilijk, zo blijkt maar weer. De Metropolitan Transport Authority (MTA) in New York bespreekt in een persconferentie dat tol betalen op de Verrazano-Narrows Bridge tussen Staten Island en Brooklyn voor iedereen geldt, maar dat niet iedereen dat ook daadwerkelijk doet.

Tol betalen

Tol betalen gaat immers tegenwoordig lang niet altijd meer over je pinpas in een zuil steken en wachten tot de slagboom open gaat. Dat ‘garandeert’ dat er altijd wordt betaald, maar is een nachtmerrie voor de doorstroming. Tegenwoordig zijn er systemen die je kenteken registreren. Zo ook op de New Yorkse brug. In 2023 hebben zo’n 2.700 auto’s niet betaald en zijn er nog eens 2.900 auto’s met een onherkenbaar of verborgen kenteken geweest.

Systematisch wanbetalen

Als dat één keer gebeurt krijg je een boete en als je die betaalt is er niks aan de hand. De MTA benadrukt echter dat er dit jaar weer minstens 44 gevallen waren van mensen die veel gebruik maken van de brug en elke keer geen tol betalen. Bij die 44 gevallen zijn de auto’s in beslag genomen. Tel je de gemiste tolbedragen van al deze auto’s op, dan kom je op zo’n 1 miljoen dollar aan onbetaalde tol. Volgens de woordvoerder van de MTA gaat het om eerlijkheid: vele wanbetalers rijden zeer dikke auto’s en weigeren te betalen, terwijl mensen die het minder hebben zich braaf aan de regels houden.

Range Rover ontwijkt 52.000 dollar tol

Eén van de in beslag genomen auto’s is namelijk een Range Rover Sport. De persoon in kwestie heeft het lekker bont gemaakt van minstens 52.000 van de miljoen dollar is afkomstig van deze Range Rover-bestuurder. Bij de meeste van de in beslag genomen auto’s is er ‘hard geprobeerd om het kenteken onherkenbaar te maken’, maar de politie en de MTA heeft ze op kunnen sporen. Eerlijk duurt het langst, zeggen ze dan maar. (via MTA op YouTube)