Kopers Lotus Emira met AMG-motor moeten even wachten

Is de Lotus Emira met V6 eindelijk los, moet je alsnog wachten als je die motor niet wilde.

Lotus bewijst dat naast hun arsenaal aan elektrische modellen er ook nog ruimte is voor één ‘klassieke’ sportwagen. De Emira is al onder ons sinds 2021, maar een fabrikant op de schaal van Lotus had het daar maar moeilijk mee. Ome Covid hielp niet mee, uiteraard. Met een gezonde portie doorzettingsvermogen hebben klanten dan in 2023 eindelijk hun Emira in ontvangst kunnen nemen, de versie met de Toyota 3.5 liter V6 dan.

Lotus Emira met AMG-motor

Dat is niet de enige aandrijflijn voor de Lotus Emira, zo veel is bekend. Lotus heeft ook bij AMG aangeklopt om de 2.0 liter viercilinder turbo uit bijvoorbeeld de AMG A45 te lenen. Het lijkt erop dat Lotus een beetje de kracht van de Elise (basaal, viercilinder) en de Exige (dikke V6) wil combineren in één model met de Emira. We willen toch even benoemd hebben dat de viercilinder maar zo’n 4.000 pond goedkoper is in het Verenigd Koninkrijk en dat op een bedrag van 81.995 pond. Bedragen waar je echt niet wakker gaat liggen van 4.000 pond meer of minder.

Viercilinder vertraagd

Dan helpt het ook niet mee dat nu de V6 Emira eindelijk geleverd kan worden, het nu de beurt is aan de Lotus Emira met viercilinder om vertraging op te lopen. Dat meldt PistonHeads na contact met Lotus. Nadat de viercilinders eigenlijk nu al geleverd zouden moeten worden, neemt Lotus contact op met mensen die hem hebben ge-pre-ordered. Die zouden nog tot en met ‘de zomer van 2024’ kunnen wachten. Op zijn vroegst juni, op zijn laatst augustus/september dus.

Verenigde Staten

Lotus wil dolgraag eerst hun ‘eigen’ Britten leveren en dus kwamen de verkopen in de VS pas op storm na de levering van de V6 in het VK. Datzelfde zou gebeuren bij de viercilinder en dus zouden Amerikanen nóg langer moeten wachten, tot wellicht het verre einde van 2024. Op dat moment is het drie-en-een-half jaar geleden dat de auto onthuld werd.

China

Dat eigen volk eerst klopt overigens niet helemaal, want naar verluidt zijn er al wel viercilinder Lotus Emira’s geleverd aan klanten in China. Een inzet op dat land is niet onwaarschijnlijk gezien Lotus’ moederbedrijf Geely en dat de Chinese markt, mits goed bediend, een belangrijke kan zijn. Vervelend voor de Britten, maar als je in China slaagt dan kan de schoorsteen roken.

Statement

Vanuit Lotus hoor je hetzelfde geluid als wat je altijd al hoorde: de Emira met viercilinder heeft last van de uitdagende omstandigheden waarin Lotus opereert. Het is het resultaat van een combinatie van factoren die ervoor zorgen dat alles langer duurt en Lotus wil ondertussen de kwaliteit waarborgen. Dat zal, maar er zijn veel reacties van mensen die hun order nu zo lang vinden duren dat ze hem hebben geannuleerd. Dat kan Lotus dan weer minder goed gebruiken.