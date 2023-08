Uitzonderlijke terugroepactie voor de Range Rover PHEV

Een terugroepactie voor de nieuwe Range Rover PHEV.

Wanneer een autofabrikant een terugroepactie organiseert gaat het vaak gepaard met het terugroepen van duizenden of soms wel miljoenen auto’s. De aantallen zijn wat kleiner met een gloednieuwe auto. In dit geval is het zelfs uitzonderlijk te noemen.

Range Rover PHEV terugroepactie

Slechts één exemplaar van de Range Rover PHEV is in de Verenigde Staten teruggeroepen. In zo’n grote markt als de VS is het zeer bijzonder dat slechts één auto daadwerkelijk terugmoet naar de dealer voor een fix.

Het issue betreft een bout die niet goed vastzit. In het ergste geval kan dit voor brand zorgen. De bout komt namelijk in de buurt van de batterij. Als de batterij doorboord raakt resulteert dit in een felle brand.

Dat er maar één auto terugmoet naar de dealer is omdat Jaguar Land Rover het probleem al vroegtijdig in de smiezen kreeg. Daardoor konden de auto’s al vanaf de fabriek gecontroleerd worden op het euvel. Toch is er tenminste één exemplaar uitgeleverd aan een klant zonder die check. Vandaar de uitzonderlijke terugroepactie. Land Rover neemt contact op met de klant om een afspraak te maken. Uiteraard is de fix gratis.

Nederland

In Nederland is er voor zover bekend geen terugroepactie met betrekking tot dit euvel. Het terugroepregister van de RDW had in november 2022 de laatste terugroepactie openstaan voor de Land Rover Range Rover. Dat ging over een andere zaak met betrekking tot de gordel. “Er is mogelijk een beschadigde gordelvoorspannerbuis gemonteerd op het oprolmechanisme van de veiligheidsgordel.”, aldus de omschrijving.

(via Carscoops)