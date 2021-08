Range Rover Velar 22MY kan nu nog beter concurreren

Met nieuwe mogelijkheden voor de Range Rover Velar 22MY is Land Rover erin geslaagd een scherpere concurrentie te bieden.

Als je concurrenten meer bieden dan jij, is de kans dat een potentiële klant toch elders gaat shoppen. Het liefste heb je een vergelijkbare service en dan nog net dat beetje extra. Dat probeert Land Rover voor elkaar te krijgen met een modeljaar update voor de Velar. In dit geval gaat het om de Range Rover Velar 22MY.

Porsche, om maar een concurrent te noemen, geeft klanten door middel van het Exclusive programma allerlei extra mogelijkheden. Van een persoonlijk touch in het interieur tot het zelf kiezen van een kleur via het Paint to Sample programma. Exact dat doet Land Rover nu met de Range Rover Velar 22MY om nét dat extra beetje exclusiviteit te bieden.

De nieuwste Range Rover Velar is niet alleen te verkrijgen in 14 nieuwe kleuren uit het SV Bespoke Premium Palette. Het is nu ook mogelijk om met de SUV het Match To Sample-programma te ondergaan. Daarmee kun je samen met een verkoper een specifieke kleur laten ontwikkelen voor je Velar.

De modeljaar update brengt meer met zich mee dan wat leuke kleurmogelijkheden. Het Cabin Air Purification Plus-systeem van Jaguar Land Rover, voor een nog schoner en gefilterd interieur, is beschikbaar op de Velar. Verder zijn er nieuwe rijassistentiesystemen en introduceert men Software-Over-The-Air’-updates (SOTA) op het model. Laatstgenoemde maakt onder meer draadloze Apple CarPlay en Android Auto mogelijk.

Prijzen voor de Range Rover Velar 22MY beginnen bij € 75.816. Ter vergelijking, een Porsche Macan zit met € 101.900 aan de bovenkant van dat spectrum, terwijl de BMW X3 met €64.769 juist weer onderin zit. De Velar is wat dat betreft een gulden middenweg.