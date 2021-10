Range Rover Velar ontzettend populair onder autodieven

De boefjes willen in stijl rijden natuurlijk. Maar naast de Range Rover Velar staan er nog meer premium auto’s op de lijst van autodiefstal in Duitsland.

Terwijl hier in Nederland een auto als de Volkswagen Polo erg populair is onder de boeven, zijn ze in Duitsland wat meer premium georiënteerd als het gaat om autodiefstal. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers afkomstig van het Duitse verzekeringswezen (GDV). In het lijstje top 10 meest gestolen auto’s staat stipt op één de Range Rover Velar.

De cijfers gaan over autodiefstal in Duitsland in 2020, enkel voertuigen met een verzekering zijn meegenomen in het geheel. Op de tweede plaats staat de tweede generatie BMW X6. Misschien zijn het sympathieke dieven die dit hok zoveel mogelijk uit het straatbeeld willen hebben? En op de derde plaats staat de Kia Stinger. Een opvallende tussen al die ‘premium’ namen. De volledige top 10 check je hieronder.

Top 10 autodiefstal Duitsland 2020

Range Rover Velar BMW X6 Kia Stinger Land Rover Range Rover Lexus NX Toyota Land Cruiser Toyota Prius Porsche 911 (964) Ford Edge BMW X5

Land Rover is goed vertegenwoordigd in het lijstje, zo ook Toyota en BMW. Met uitzondering van de Prius zijn het stuk voor stuk auto’s met een Duits prijskaartje van ongeveer 30.000 euro vanafprijs. Veruit de meeste diefstallen vonden plaats in hoofdstad Berlijn als het gaat om autodiefstal in Duitsland. In 2020 werden 2.267 verzekerde auto’s gejat in de stad.