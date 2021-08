C-klasse Estate All-Terrain, de Mercedes die vies mag worden

Een steentje, wat modder of gewoon een onverharde weg. Het maakt allemaal niet uit met de nieuwe Mercedes C-klasse Estate All-Terrain.

Voor als je veel op moeilijk begaanbare wegen komt. Of je bent fan van extra plastic en verhoogde stations. Dan is de Mercedes C-klasse Estate All-Terrain helemaal wat voor jou. Het is voor het eerst dat de Duitse autofabrikant in dit segment een dergelijke auto in het gamma heeft.

Voor een alles kunnende station moest je minimaal E-klasse shoppen wilde je een All-Terrain. Een misser voor het merk uit Stuttgart, want concurrenten hadden wel binnen dit segment auto’s. Denk aan een Audi A4 allroad, om maar een voorbeeld te noemen. Mercedes wil niet langer kopers wegsturen en komt nu voor het eerst met een C-klasse Estate All-Terrain.

De stationwagen staat 40 mm hoger op z’n pootjes in vergelijking met een reguliere C-klasse Estate. Bovendien heb je, welke beschikbare motor je ook kiest, altijd vierwielaandrijving. Verder is de All-Terrain 4 mm langer en 21 mm breder. De ruimte in het interieur is hetzelfde gebleven. Nog altijd 490 liter tot maximaal 1.510 liter bagageruimte net zoals de gewone C-klasse Estate.

C-klasse Estate All-Terrain

In vergelijking met zijn reguliere broertje, heeft de All-Terrain enkele unieke elementen. Het meest opvallende is natuurlijk het toegevoegde plastic rondom de wielkasten om de lak te beschermen van opspattende steentjes en vuiligheid. Het uiterlijk van de All Terrain is gebaseerd op een Avantgarde.

Aan de rijmodi zijn twee nieuwe features toegevoegd. Offroad en Offroad+. Laatstgenoemde beschikt over een extra elektronisch hulpmiddel als je een stijle onverharde weg naar beneden aan het rijden bent. De rijmodi passen het karakter van de motor en versnellingsbak aan naar de omstandigheden. Het zijn milde hulpmiddelen, de C-klasse Estate All-Terrain is uiteraard geen alternatief op een volbloed terreinwagen. Qua motoren zijn er gewoon de reguliere viercilinder benzine- en dieselmotoren beschikbaar voor de All-Terrain.

De publieke onthulling volgt over een paar weken op de IAA in München. Vervolgens is de marktlancering later dit jaar. Prijzen zijn nog niet bekend.