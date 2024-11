Rapper verrast wereld met album dat naar klassieke auto vernoemd is

Ineens was daar het nieuwe album van rapper Kendrick Lamar en voor de naam en cover van het album gebruikte hij een klassieke auto.

Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van hoe auto’s een rol spelen in muziek(teksten). Vooral rappers konden er wel wat mee, denk maar aan de vroege jaren ’00 toen elke Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini of Maybach wel een rol kreeg in het nummer van een rapper. Rick Ross, een artiest die groot werd des tijds, noemde zijn label zelfs Maybach Music. En dat gaat allemaal niet over klassiekers, nee, vooral over wat hun eindeloze stroom geld nou weer in de garage van hun landhuis in Los Angeles kan krijgen.

Kendrick Lamar

Des te leuker dus als rappers hun klassiekers kennen. Het lijkt erop dat Kendrick Lamar daaronder valt. Deze Amerikaanse rapper heeft al een reeks oude Amerikaanse auto’s waarvoor je je klassiekers moet kennen. Een Amerikaanse klassieker waar K Dot fan van was is nu de inspiratie voor een album dat de rapper compleet verrassend dropte. Het album heet namelijk ‘GNX’.

Buick GNX

De Buick GNX is een auto die je wellicht wel eens hebt gezien. Deze zwart-op-zwarte muscle car was een project van Buick uit 1987 en vernoemd naar de NASCAR-serie waarvoor deze gebouwd werd: hij was gebaseerd op de Regal Grand National en GNX staat voor Grand National eXperimental. We hebben het vaak over de GMC Syclone en Typhoon, maar die 3.8 liter V6 met turbo was bedoeld voor de GNX. Door zijn lichtere gewicht kon je met deze Buick met ‘slechts’ een V6, ook het snot voor de ogen wegrijden van auto’s als de Porsche 930 Turbo en Ferrari F40.

Des tijds bouwde Buick niet veel meer dan 500 GNX’en, waarmee het -helemaal onder muscle-fanaten- een cultauto is geworden. En dus inspiratie voor albums van grote artiesten anno 2024.

GNX door Kendrick Lamar

De GNX bood inspiratie voor Kendrick’s album, maar niet omdat hij er eentje heeft (voor zover wij kunnen vinden). Wel heeft hij een Buick Regal uit de jaren ’80 waarop de GNX gebaseerd is. Zijn vader had namelijk ook zo’n Regal en dat was de auto waarin hij Kendrick ophaalde van het ziekenhuis na de geboorte. Hoe cool die auto is, da’s blijven hangen bij K Dot. Het album telt 12 nummers, duurt iets langer dan 44 minuten en is daarmee het kortste album dat de artiest heeft uitgebracht.