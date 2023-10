De 10 PHEV modellen met de grootste actieradius

De auto-industrie zet nog meer dan genoeg in op plug-in hybrides, vandaar dat ook die steeds meer elektrische actieradius krijgen. Maar welke heeft het meest?

In deze 2023-editie van de EV10daagse kijken we inmiddels al voor de derde keer naar de actieradius van PHEV modellen. Met dezelfde reden eigenlijk. Voor veel mensen is elektrisch rijden nog een beetje eng, dus met de toevoeging van een wat vertrouwder aanvoelende benzinemotor heb je de ervaring van beide werelden. Ook voor- en nadelen van beide werelden, maar als het niet verkocht zou worden zou het niet zo groot aangeboden worden. Er worden namelijk nog steeds meer dan tachtig(!) PHEV-modellen verkocht in Nederland.

PHEV met het grootste rijbereik

Met zo’n waslijst kun je veel ’top-‘ lijstjes maken, maar we beginnen met de actieradius. De lijst van dit jaar lijkt op die van vorig jaar met een paar opvallende veranderingen. Een paar disclaimers zijn van toepassing:

Prijzen en beschikbaarheid zijn op basis van de fabrikant in kwestie en of het model nu of binnenkort leverbaar is;

Bij meerdere PHEV-aandrijflijnen per model is gekozen voor de versie met het meeste rijbereik;

Sommige modellen zijn gebundeld omdat de aandrijflijn hetzelfde is in meerdere modellen. De plaatsing in dit overzicht is dan voor het model met de grootste actieradius, die niet perse van toepassing is op alle modellen (dit wordt vermeld indien nodig);

Achter elk model staat de stijging of daling van het model ten opzichte van vorig jaar (‘+x’: stijging, ‘-x’: daling, ‘-‘: hetzelfde gebleven of ‘n’: nieuw in de lijst)

10. Mazda MX-30 R-EV (n)

85 kilometer

36.990 euro

We beginnen met de enige Japanse inslag in deze lijst. De Mazda MX-30 ken je als elektrische auto met een vrij kleine actieradius. De MX-30 R-EV is nieuw en dat is technisch gezien een plug-in hybride. Met het verschil dat de benzinemotor in kwestie de wielen niet aandrijft maar voor voeding zorgt in de accu. Een range extender-systeem dus, wat we al jaren kennen uit de BMW i3 bijvoorbeeld. In de MX-30 levert het op dat je tot en met 85 kilometer volledig elektrisch kunt rijden en wat voor de liefhebber van retro Japans spul leuk is: de benzinemotor in kwestie is een rotatie (wankel) motor. De R-EV is trouwens veruit de goedkoopste auto in deze lijst: 36.990 euro.

9. Porsche Cayenne E-Hybrid (n)

86 kilometer

114.000 euro

Een kleine spoiler voor wat er nog gaat komen: het lijkt erop dat grote PHEV SUV’s de modellen met de grootste actieradius zijn voor vele merken. Zo friste Porsche de Cayenne E-Hybrid op in 2023 en kun je de stekkerhybride SUV van het merk nu krijgen met 86 kilometer actieradius. De benzinemotor is dan de welbekende 3.0 liter V6.

8. BMW X1 xDrive25e en 225e xDrive (-1)

Tot en met 88 kilometer

47.785 – 54.950 euro

De kleinste PHEV-aandrijflijn van BMW genaamd ’25e’ is goed voor een achtste plek in deze lijst. Je kunt deze krijgen in de nieuwste 2 Serie Active Tourer en X1. In beide modellen krijg je 245 pk. Met de X1 kom je 86 kilometer ver, met de Active Tourer zelfs 88 kilometer. Beide modellen kun je ook krijgen met 326 pk in de ’30e’ uitvoering en dat kost geen actieradius. De Active Tourer is wel een klap goedkoper dan de X1.

7. Volvo S60, S90, V60, V90, XC60 en XC90 Recharge (-2)

Tot en met 94 kilometer

54.595 – 92.195 euro

Volvo is volledig gestopt met diesel en op de S60, V60 en XC40 Mild Hybrid na kun je ook geen Volvo’s meer zonder stekker krijgen. In het geval van de S60, S90, V60, V90, XC60 en XC90 gaat het om vrijwel dezelfde aandrijflijn. Het ligt eraan welke je kiest om het meeste te maken van je rijbereik. De lompe XC90 en XC60 weten respectievelijk 70 en 77 kilometer ver te komen, de V60 en V90 87 en 88 kilometer en daar de S90 met 88 kilometer ongeveer op het niveau van vorig jaar is, is de nieuwe topper de S60 die 94 kilometer ver komt. En dat is met net geen 55 mille ook nog eens de goedkoopste.

6. Volkswagen Passat en Tiguan eHybrid (n)

100 kilometer

Prijzen n.n.b.

De nieuwe Volkswagen Passat en Tiguan zijn een frisse ICE-wind in al het ID-geweld van Volkswagen recent. De hybride aandrijflijn van deze modellen zijn eigenlijk vrij oud. Wie de motoren van VAG een beetje kent weet dat de moderne TSI-middenmoter 1.5 liter groot is. De Passat en Tiguan gebruiken, net als de Golf, A3, Octavia en Leon PHEV nog de 1.4 TSI van al weer tien jaar geleden. Het aantal pk van 204 stuks in de basisversie is identiek aan de Golf VII GTE, al kun je opteren voor 272 pk. Het lijkt niks uit te maken, want de grote accu zorgt ervoor dat je 100 kilometer elektrisch kunt rijden met zowel de Passat als Tiguan.

5. Mercedes GLE 350 de 4MATIC (-1) en BMW 530e (n)

103 kilometer

93.781 euro (GLE) – 71.491 euro (530e)

Een gelijkspel op plek vijf. De Mercedes GLE is net als de Cayenne dit jaar geüpdatet met een milde facelift. Opvallend is wel dat de GLE 350 e die in de lijst van vorig jaar op plek 4 stond met 98 kilometer, is komen te vervallen ten faveure van de GLE 400 e. Tevens betekent het dat de GLE 350 de, die de zeldzame combinatie PHEV en diesel aanbiedt, nu even ver komt als de 400 e met 103 kilometer. Hier had dus ook de GLE 400 e kunnen staan, maar met net geen 94.000 euro is de 350 de een stuk goedkoper dan de 100.756 euro kostende GLE 400 e.

Hij moet zijn vijfde plek alleen wel delen met BMW. Sinds de 5 Serie G60 ook weer een nieuwe 530e heeft gekregen, komt deze ook weer een stuk verder. Ook precies 103 kilometer dus.

4. BMW X5 xDrive50e en BMW 750e (+1)

Tot en met 110 kilometer

104.200 – 128.606 euro

De BMW 5 Serie is dan ook de op één na beste BMW qua actieradius van de PHEV modellen. Ja, eigenlijk staat de BMW 750e met 80 kilometer ónder de 530e, maar het is wel de ’50e’-aandrijflijn die je moet hebben om de dikste cijfers te krijgen. Maar dan in de gefacelifte X5. Want ja, ook die SUV in het segment van de GLE en Cayenne is geüpdatet en de X5 xDrive50e profiteert daar met 110 kilometer het meest van.

3. Mercedes S 450 e (-)

115 kilometer

133.733 euro

In de top drie is qua plaatsing niks veranderd. Maar klik nog niet weg, want er zijn wel wat updates wat betreft de modellen. De Mercedes S 450 e bijvoorbeeld. Vorig jaar kwam je 112 kilometer ver met de stekker-S-Klasse, dit jaar redt je een heuse 115 kilometer! Dan kom je gewoon volledig elektrisch van Groningen naar Wezep, daar je vorig jaar bij Knooppunt Hattemerbroek over moest schakelen op de benzinemotor. Je moet op de kleintjes letten.

2. Range Rover (Sport) P460e (-)

Tot en met 121 kilometer

103.728 – 146.623 euro

Ook de plek twee is nog steeds voor de nieuwe generatie Range Rover en Range Rover Sport. Dat was de ‘P510e’-aandrijflijn, een zescilinder PHEV. Die kunnen wij nu nergens meer vinden en de toonaangevende aandrijflijn is nu de ‘P460e’. Dat lijkt ook een indicatie te zijn dat je iets van pk inlevert. Prima, want dat zorgt ervoor dat de Sport nu 121 kilometer ver komt op enkel elektrische kracht ten opzichte van 113 kilometer vorig jaar. Ook leuk: de full size Range Rover P460e komt nu bijna even ver als de Sport met 119 kilometer. Om het verschil in rijbereik hoef je de luxueuze top-Range Rover niet meer te laten staan.

1. Mercedes C-Klasse, E-Klasse en GLC 300 e (-)

Tot en met 130 kilometer

61.870 – 74.917 euro

De meest efficiënte aandrijflijn van Mercedes qua PHEV actieradius vindt je nog steeds in alles waar ‘300 e’ op de bips staat. C 300 e (116 km), de hagelnieuwe E 300 e (117 km) en de absolute topper die deze plek 1 het beste vertegenwoordigt: de GLC 300 e met nog steeds 130 kilometer. Wel nieuw is dat je in de GLC 300 e Coupe ook 130 kilometer haalt. Geen extra efficiëntie dus ondanks de aflopende daklijn, dus permitteer jezelf gewoon de veel fraaiere SUV-versie.