Tesla Model 3 gaat massaal de grens over!

Ze worden niet enkel verkocht als occasion, export van de Tesla Model 3 is ook heet.

Het einde van het jaar komt langzaam in zicht. Al het hele jaar zien we het aantal gebruikte Model 3’s op Marktplaats flink toenemen. Aflopende leasecontracten zorgen ervoor dat vijf jaar oude Tesla’s op de occasionmarkt terechtkomen. Waardoor je de instap-Tesla voor een prikkie op de kop kunt tikken. Mits je niet bang bent voor exemplaren met flinke kilometers ervaring.

Export EV’s 2024

Het is niet zo dat al die gebruikte exemplaren hun weg vinden naar de tweedehandsmarkt. Een flink deel gaat de grens over, op zoek naar een tweede leven buiten onze wegen. Iets waar de overheid overigens niet blij mee is. Hebben ze hier lekkere lage bijtelling gehad, verdwijnen die auto’s met nul uitstoot vervolgens over de grens. In het ‘ergste’ geval gaat de ex-Model 3 rijder weer benzine rijden. De horror!

Maar goed, we hebben het over export. Vorig jaar was de Tesla Model S de meest geëxporteerde gebruikte auto, op basis van cijfers van VWE Automotive van januari tot en met augustus 2023. In vergelijking met de Model 3 dit jaar vielen de aantal enorm mee.

Er gingen namelijk 916 exemplaren van de Model S over de grens. Uit cijfers van VWE Automotive op basis van januari tot en met september 2024 blijkt dat de Tesla Model 3 maar liefst 3.280 keer werd geëxporteerd. Daar zit wel een maandje bij. Flink meer in vergelijking met zijn grotere broer, vorig jaar. De Model S staat ook nog in het lijstje hoor, op de derde plaats met 1.249 stuks. Op de tweede plaats staat de Hyundai Kona: 1.364 keer geëxporteerd.

Top 10 export EV’s januari t/m september 2024

Tesla Model 3 (3.280) Hyundai Kona (1.364) Tesla Model S (1.249) Jaguar I-PACE (1.097) Kia e-Niro (1.057) Nissan Leaf (941) Volkswagen e-Golf (604) Tesla Model X (572) Audi e-tron (475) Hyundai IONIQ (357)

Bron: VWE Automotive

Import EV’s 2024

Er komen ook elektrische auto’s het land in. Al zijn de aantallen een stuk minder in vergelijking met de export. De populairste geïmporteerde elektrische occasion is de Fiat 500e met 722 stuks. Op plaats twee staat de Volkswagen ID.3 met 498 exemplaren. De derde plaats is de Hyundai Kona: 487 keer geïmporteerd. Daarmee is de Koreaan niet alleen populair om de grens over te gaan, de elektrische auto komt ook het land in.

Top 10 import EV’s januari t/m september 2024

Fiat 500 (722) Volkswagen ID.3 (498) Hyundai Kona (487) Volkswagen e-Up (452) Renault Zoe (443) Tesla Model Y (414) Tesla Model 3 (403) MINI Electric (352) Audi e-tron (272) Volkswagen ID.4 (265)

Bron: VWE Automotive