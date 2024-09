Rasechte Italiaanse bedrijfswagen kan je bekend voorkomen

Zo raszuiver Italiaans is deze nieuwe bedrijfswagen van Iveco namelijk niet.

Als je een grote bedrijfswagen zoekt, heb je genoeg keuzes. De hele Stellantis-familie (Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano, Toyota ProAce Max), de Renault Master die net uitgeroepen is tot bedrijfsauto van het jaar en de Mercedes Sprinter, Ford Transit, Volkswagen Crafter/MAN TGE: keuzes zat. Er is één merk wat je eigenlijk genoeg ziet in Nederland, maar je denkt er niet zo snel aan. Iveco.

Iveco

Iveco, wat overigens staat voor Industrial Vehicle Company, zie je nog wel eens voorop een vrachtwagen staan, of de Daily, hun enige bestelbus. Ze hebben dus geen kleinere modellen voor kleine segmenten. Iveco bouwde ooit wel een ‘auto’, een gigantische SUV à la Defender, de Massif. Die dan weer uit Spanje komt omdat het een rebadge is van een Santana, die weer op basis van een Defender is. Snap je het nog?

Iveco eMoovy

Dat brengt ons met een perfect bruggetje naar het nieuws wat Iveco meeneemt naar de IAA Transportation-beurs. Het Italiaanse merk heeft namelijk weer wat bedacht om voor het eerst een stap te zetten in het kleinere segment, de stadsbusjes van 2,5 tot 3,5 ton. Iveco heeft echter niet bedacht om helemaal zelf iets te ontwikkelen.

Het kan zijn dat de Iveco eMoovy je bekend voorkomt, want het is een rebadge. En wel van de coolste bedrijfswagen die wij niet krijgen: de Hyundai Staria. En dan bedoelen we echt rebadge, want Iveco heeft geen eigen gezicht gegeven aan de buitenissige Hyundai. Enkel een zwarte strook onder een stuk zwart plastic waar de lichtbalk had moeten zitten waar Iveco uitgeschreven staat. Gelukkig ontkent Iveco nergens dat ze een Hyundai hebben gejat, maar houden ze het bij een ‘samenwerking’.

Elektrisch

Voor zover bekend gaat Iveco enkel aan de slag met de eMoovy als elektrisch busje. Je krijgt een 215 pk sterke e-motor met de keuze tussen een 63 of 76 kWh aan accupakket. Daarmee kom je in theorie 320 km ver volgens de WLTP-cyclus.

Net als de Staria kan je de Iveco eMoovy ook krijgen met een ‘kaal’ chassis, zodat je er zelf een opbouw op kan zetten. Handig voor tuintegelleggers. Of Albert Heijn-bezorgers. Iveco maakt nergens bekend of de eMoovy naar elke markt komt. Zo wel, dan zou Nederland ook eindelijk een versie van de Hyundai Staria krijgen.