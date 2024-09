Door James May wil jij deze klassieker nu ook

Jij ook op zoek naar een klassieker en heeft de laatste Grand Tour-special iets aangewakkerd? Je bent niet de enige.

We vroegen het jullie al afgelopen week: wat vonden jullie nou van de laatste aflevering van The Grand Tour? Helaas betekent het nu niet alleen ‘meest recente’, maar ook allerlaatste. Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May hebben hun samenwerking beëindigd en hun avontuur door Zimbabwe in drie klassiekers is de laatste keer dat we het drietal in de vorm van TopGear of The Grand Tour op de buis zien.

Klassiekers

De één pinkt een traantje weg, de ander doet het niet zo veel en weer een ander die blijkt gelijk AutoTrader aan te zwengelen om te kijken hoe duur het nou is om net als de heren één van deze drie klassiekers te bemachtigen. Het zoekverkeer op AutoTrader toont grappige trends als je kijkt naar de Lancia Monte Carlo, Ford Capri en Triumph Staaaaag.

Stijging

Tenminste, enkel wat betreft de Lancia Monte Carlo is niet zo veel te vinden. Dat was al best een gewilde klassieker en is het nog steeds. Bovendien kent iedereen de status van een oude Lancia. Opvallender is het dat mensen explosief meer gingen zoeken naar Ford Capri’s. De eerste generatie die Hammond reed in de special werd sinds vorige week vrijdag ineens 185 procent meer ingevoerd in de zoekbalk dan daarvoor.

Stag

De echte koning van de zoekbalk is echter de keuze van May: de Triumph Stag. Voor Triumph-begrippen was dat een wat vreemde eend in de bijt en de grapjes in de aflevering over hoe onbetrouwbaar ze zijn kloppen grotendeels wel. Misschien dat het feit dat May er probleemloos door Afrika mee knalt heeft bewezen dat het bij een goed exemplaar wat overdreven is. In ieder geval werd er 793 procent meer gezocht naar Staaaags dan voorheen.

Uiteraard zegt dit niks over hoe veel mensen er uiteindelijk eentje hebben gekocht, je kent vast zelf ook het gevoel wel van een occasion zoeken en dan gelijk weer wegklikken zodra je de prijzen ziet. Maar goed, het bewijst weer dat het drietal de autowereld zeker wel kan beïnvloeden. In Nederland staat momenteel één Triumph Stag te koop, dus dan hoef jij niet de zoekbalk van Marktplaats te gebruiken naar aanleiding van dit artikel.