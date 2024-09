Pindakaas en hout in je Porsche 911

Anno 2024 is zo’n interieur in je Porsche 911 uniek én gaaf.

Er was een tijd dat hout in het interieur van je auto passé was. Langzaam maar zeker komt de waardering voor dit materiaal weer terug. Zoals wel vaker met design is de cirkel rond, dat zie je bijvoorbeeld in de mode. Dat is met auto’s niet anders. Deze Porsche 911 is dus eigenlijk hypermodern.

Porsche 911 met hout in interieur

Naast het hout is het natuurbruin vol-lederen interieur kers op de taart. Helemaal omdat we naar een Porsche 911 Cabrio kijken. Laat de donkerblauwe kap naar beneden, werp een blik in het interieur en je krijgt spontaan trek in saté.

De 911 Cabrio was samen met de Targa altijd de minst pure variant. Zo’n constructie voegt natuurlijk gewicht toe. Dus dat puristische gedoe mag je achterwege laten. Wat dat betreft klopt deze specificatie wel. Laten we niet te sportief doen, want dat is een cabriolet toch al niet.

4S

Deze 996 is uitgevoerd als 4S en met de automaat. Een betere auto om over de boulevard van Noordwijk te cruisen is er eigenlijk niet. 4S met de 996-generatie betekent een widebody, grotere remmen en het onderstel van de Turbo. Motorisch is deze gelijk aan de Carrera, 300 pk en 370 Nm aan koppel.

Een ander kenmerk is de doorlopende reflector aan de achterzijde. Inmiddels een trend bij andere merken in vorm van een lichtbalk. Niet eerder waren er zoveel auto’s op de markt met een doorlopende achterlicht.

Dit specifieke exemplaar komt uit 2004 en betreft een 996 van na de facelift. Opvallend aan deze occasion is de lage kilometerstand van 21.918 km. Deze Porsche 911 Cabriolet mocht écht alleen naar buiten op de allermooiste dagen. Met name in de laatste jaren is er wat meer gereden met de auto.

Wouter ging een rondje rijden met deze Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet. Zijn bevindingen zie je in de video. Het kavel van de auto bekijk je op TheCollectables.nl