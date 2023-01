RB19, de nieuwe auto van Max Verstappen

Red Bull Racing dropt de eerste beelden van de RB19! Over precies een week presenteert het team de auto met de nieuwe livery.

Na twee wereldtitels voor Max Verstappen kunnen we allemaal niet wachten tot de eerste Grand Prix van het Formule 1 seizoen. Op 5 maart is het zover in Bahrein en tot die tijd moeten we het doen met de kruimels die we toegeworpen krijgen. \

Red Bull RB19

Red Bull Racing strooit op Instagram en Twitter de eerste kruimels met een foto én video van een blanco RB19. “A blank canvas” zoals ze zelf bij hun bericht vermelden.

Volgende week krijgen we hem helemaal te zien met de nieuwe livery, maar nu dus al een eerste glimp. Inclusief bewegende beelden.

New York

Volgende week gaat het allemaal gebeuren in New York. Red Bull presenteert op vrijdag 3 februari in The Big Apple de nieuwe bolide voor het komende Formule 1 seizoen. Naast de RB19 wordt er ook gefluisterd dat de nieuwe motorpartner voor 2026 aanwezig zal zijn op de presentatie.

Red Bull heeft dat laatste overigens niet bevestigd. Benieuwd of de keuze voor de Verenigde Staten als locatie daar wellicht nog in meespeelt. Er wordt al heel veel over gespeculeerd. Zo wordt bijvoorbeeld het Amerikaanse Ford genoemd als mogelijke nieuwe partner. Dat maakt de VS als plek ook een logischere keuze.

Tot die tijd gaat Red Bull door met de Red Bull Powertrains. Dat betekent ook aankomend seizoen een officiële Honda motor in de auto. Met die krachtbron gaan Max Verstappen en Sergio Perez dus op jacht naar de punten en het kampioenschap.