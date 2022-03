Max Verstappen heeft megadeal met Red Bull rond

Zoals verwacht blijft Max Verstappen nog jaren onder Red Bull racen. De Nederlander is tot een akkoord gekomen. Men spreekt over een megadeal.

Toen Max Verstappen het wereldkampioenschap wist binnen te slepen maakte hij het al duidelijk. Wat de 24-jarige betreft blijft hij nog een lange tijd verbonden aan de renstal van de energiedrankjesfabrikant. Dat gevoel was overigens wederzijds. Het enige wat nog moest gebeuren is een puik contract opstellen om het echt hard te maken.

Volgens de Telegraaf is er nu een akkoord bereikt. De krant spreekt over een megadeal voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Sterker nog, het zou zelfs voor Formule 1-begrippen een ongelofelijke deal zijn. In eerste instantie liep het contract voor de Nederlander na het seizoen van 2023 af. De verwachting is dat Max voor vier of vijf jaar gaat bijtekenen. Een mooie zekerheid voor Red Bull Racing. Vaak tekenen coureurs één, twee of drie jaar bij. Vier tot vijf is een lange verbintenis. Het laat zien dat Max echt op zijn plek zit bij het team van Christian Horner.

De verwachting is dat de contractverlenging later deze week officieel bevestigd zal worden door Red Bull Racing. Er zal ongetwijfeld een lekker salaris vastgeplakt zitten aan dit nieuwe contract. Verwacht een bedrag van vele tientallen miljoenen euro’s per jaar voor de regerend wereldkampioen.