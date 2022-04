Max lanceert nieuw raceteam; Verstappen.com Racing

Een nieuwe stap in de toch al zo succesvolle carrière van Max Verstappen, een eigen raceteam, Verstappen.com Racing!

Hij zit niet stil, onze eigen Max Verstappen. Naast keihard werken om de opgedane achterstand in de eerste drie races van dit Formule 1-seizoen goed te maken, heeft hij tijd gevonden voor nog een initiatief. En dat luistert naar de naam Verstappen.com Racing.

Volgens het ronkende persbericht moet je dat zien als “het gecombineerde team bestaande uit alle race-initiatieven ondersteund door Verstappen.com, het officiële platform van Max Verstappen.”

Virtuele en echte coureurs komen samen

Om het wat duidelijker te maken, bij Verstappen.com Racing worden raceteams uit zowel de virtuele als de echte wereld bij elkaar gebracht. Team Redline, dat bestaat uit een internationale mix van echte en virtuele coureurs, zal Verstappen.com Racing vertegenwoordigen

In de “echte wereld” maakt Jos Verstappen deel uit van het Verstappen.com Racing team. Hij zal dit jaar rijden in het Belgian Rally Championship. Daarnaast zal ook ‘zoontje van’ Thierry Vermeulen, die als rookie debuteert in het ADAC GT Masters kampioenschap door het nieuwe team van Max ondersteund worden.

En Red Bull dan?

Het lijkt een opmerkelijke stap voor Max om met een eigen team te komen, net nadat hij zich voor meerdere jaren aan het team van Red Bull heeft verbonden. Maar niets is minder waar. De energiedrankjesfabrikant is een van de initiatiefnemers van verstappen.com Racing.

De wagens, zowel echt als virtueel, zullen dan ook rondrijden met de naam van het team als die van Red Bull heel duidelijk op de livery.

Max zelf tenslotte is erg blij met deze nieuwe stap in zijn carrière. Hij zegt: “Ik vind het echt mooi dat ik met het Verstappen.com Racing team de passie voor het racen kan delen met coureurs en teams waar ik me nauw mee verbonden voel. Naast het plezier dat het mij brengt, kan ik ook mijn racekennis met hen delen, wat hopelijk iedereen helpt om zichzelf te verbeteren.”

Waarvan akte. Gefeliciteerd Max en (race) familie!