Red Bull Baas mist GP van Bahrein dit weekend - Autoblog.nl

Max Verstappen zal het zonder de sporting director Jonathan Wheatley moeten doen dit weekend.

Het Formule 1-seizoen is alweer bijna ten einde gekomen. We gaan nog even drie rondes in het Midden-Oosten rijden en dan is het alweer gedaan voor 2020. Lewis Hamilton heeft (weer) de rijderstitel in de wacht gesleept, dus in principe is er geen spanning meer.

We hopen natuurlijk dat Red Bull weer sportief kan terug slaan. De rode stieren hebben een nogal onstuimig seizoen beleefd met meer diepte- dan hoogtepunten. Slechts één overwinning, een hoop uitvalbeurten en een zeldzaam uit vorm verkerende teamgenoot voor Verstappen. De kans dat het dit weekend veel beter gaat is niet enorm. De Sportief Directeur van Red Bull zal er namelijk niet bij zijn dit weekend.

Jonathan Wheatley

Om specifieker te zijn, het gaat om sportief directer Jonathan Weatley. Bij de fabriek in Milton-Keynes kwam men erachter dat hij besmet is met het coronavirus. Hierdoor zal hij de GP van Bahrein gaan missen, want Jonathan Wheatley moet 10-dagen in quarantaine gaan. Dat meldt de FIA.

Alle taken die Wheatley normaal zou vervullen in een raceweekend, worden nu door diverse teamleden overgenomen. Ook is Red Bull niet helemaal zeker over hij volgende race er wél bij zal zijn. De GP van Sakhir is namelijk al volgende week. Sterker nog, het Britse team denkt dat de Sporting Director de volgende GP ook zal missen. De 10 dagen isolatie is een protocol van de FIA.

Tests

Alle medewerkers in de Formule 1 worden op zeer regelmatige basis getest. Sowieso elke keer voordat er een GP voor de boeg staat, moet het voltallige personeel tests afnemen. Veel F1-medewerkers leven behoorlijk in een bubbel. De FIA heeft alleen meegedeeld dat Wheatley positief heeft getest. Over zijn huidige gezondheid wordt met geen woord gerept. Naast Wheatley zijn er verder geen Red Bull-medewerkers positief getest.

Morgen worden de eerste vrije trainingen verreden in Bahrein, de race is zondagmiddag.