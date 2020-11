Tesla Model S wéér duurder, (maar ook beter) - Autoblog.nl

De Tesla Model S is weer eens duurder gemaakt. Eerlijk is eerlijk, je krijgt er ook wat voor terug.

Tesla heeft in meerdere opzichten meer weg van een tech-bedrijf, dan een autobedrijf. Denk aan de fanatieke fanbase die zich achter de extreem goed boerende CEO voegen. Klinkt als Apple-volgelingen 10 jaar geleden. Of wat te denken hoe je zo’n apparaat configureert. Het lijkt meer op de website van (wederom) Apple dan Audi. Ook sommige prijsschommelingen zijn eerder iets dat je bij tech-bedrijven ziet.

Tesla Model S duurder

Dat maakt overigens niet uit, want het gaat om het uiteindelijke product. De Tesla Model 3 en Y halen geregeld het nieuws, maar voor nu mogen de Model S en Model X in de schijnwerpers staan. We beginnen met het slechte nieuws, de Tesla Model S/X is namelijk wéér duurder geworden. Het goede nieuws: zó duur was ‘ie niet én je krijgt er wel wat voor terug.

Verhoogde prijzen

Om maar meteen met de verhoogde Tesla Model S prijzen te beginnen, de instapper kost nu 84.990 euro. Dat is vijf mille meer dan voorheen. Maar wat krijg je ervoor terug? Meer actieradius! Iets waar de concurrentie zich vooralsnog op stuk lijkt te bijten. Het rijbereik was 610 km voor de Model S Long Range Plus, dat is nu 652 km. De Model S Performance kost nu 101.990 euro. De range steeg van 593 km naar 639 km.

Prijzen Tesla Model X

Ook de Tesla Model X, de enorme familie crossover-‘MPV’ is duurder geworden. De Model X Long Range Plus kost nu 93.990 euro. Op een volle accu haal je 561 km (was 501 km). De Model X Performance is nu 110.990 euro, maar heeft nu een bereik van 548 km (was 487 km).

Prijzen concurrentie Tesla Model S

De concurrentie bepalen is een beetje lastig. De Porsche Taycan 4S komt nog het dichtste in de buurt van de Model S. De Porsche heeft een veel fraaier interieur en is een hoogwaardig kwaliteitsproduct. De rijeigenschappen staan ook op een hoger niveau. Echter, de Tesla is véél ruimer, veel praktischer, veel sneller én heeft een betere actieradius. En ja, de Taycan 4S kost 110.700 euro. Maar dat is nog voordat je opties gaat toevoegen en die zijn talrijk, prijzig en nodig om op gelijke hoogte te komen met de uitrusting van de Tesla.

Prijzen ‘concurrentie’ Model X

Dan een concurrent voor de Model X. Die zijn talrijker, lijkt het. Qua uitstraling en emotie is de BMW iX een directe concurrent, maar daar zijn nog geen prijzen van bekend.

In principe kunnen de Audi e-tron, Jaguar I-Pace en Mercedes-EQC tot concurrenten gerekend worden. Voor alle drie geldt min of meer hetzelfde: de Tesla is veel sneller, ruimer en heeft een betere actieradius. De Duitse drie zijn hoogwaardiger van binnen en buiten. Qua prijs zijn die wel zo’n 20 tot 30 mille voordeliger, maar je zit met tegenvallende specificaties én een kleinere auto. Kortom, die vergelijking gaat toch een beetje mank.

Zowel de nieuwe Model S als Model X zijn nu te configureren.