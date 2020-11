Ford Transit MS-RT R120 is een briljante bestelauto - Autoblog.nl

En de Ford Transit MS-RT R120 is nog zeldzaam ook. Welke bedrijfswagen kan dát zeggen?

Als je elke dag gebruik maakt van je bestelauto, dan mag deze ook wel leuk zijn toch? Wat dat betreft is MS-RT een uitstekende partij om leuke bedrijfswagens te kopen. De tuner is gespecialiseerd in het aanpakken van commerciële voertuigen. Wat ook wel fijn is, is dat MS-RT de oversteek naar Nederland gaat maken, zo werd eerder bekend.

MS-RT is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De nieuwste creatie uit de koker van dit bedrijf is de Ford Transit MS-RT R120. De kleine bestelbus zal in een gelimiteerde oplage van slechts 30 stuks worden gemaakt. Een handjevol gaan er naar Ierland, het grootste deel zal worden verkocht in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zal je deze bijzondere bedrijfswagen niet gaan tegenkomen.

De Ford Transit MS-RT R120 heeft een nieuw uitlaatsysteem, bodykit en de nodige stickers. En wat te denken van de bijzonder vormgegeven achterspoiler? Aan de 1.5-liter dieselmotor motor is niet gesleuteld, dus het ziet er vooral snel uit. Met die vier uitlaten horen ze je in ieder geval aankomen op de bouwplaats. De volume van het uitlaatgeluid kun je enigszins zelf bepalen aan de hand van een app.

Omgerekend in euro’s gaat MS-RT deze Ford Transit 120 in het Verenigd Koninkrijk verkopen voor bijna 35.000 euro inclusief BTW. En dat is toch wel een behoorlijk smak geld voor zo’n ‘busje’.