Red Bull onthult RB18 op 9 februari met behulp van fans

Eindelijk heeft Red Bull laten weten wanneer hun nieuwste wapenfeit wordt onthuld. De RB18 ziet op 9 februari het levenslicht. En de fans gaan daarmee helpen.

Het is weer februari, traditiegetrouw het jaargetijde dat de Formule 1-teams hun nieuwste creaties aan het grote publiek voorstellen. Zo ook Red Bull. Zij trekken op 9 februari het doek van hun nieuwe wagen.

Dat gaat dit jaar opnieuw online, dus dat wil zeggen dat iedereen de nieuwe RB18 op die datum vanaf hun beeldscherm kan bekijken. Maar dat is niet alles, Red Bull wil de fans wat meer bij hun werk betrekken en heeft daarom iets nieuws bedacht

5000 Red Bull fans zijn de gelukkigen

Het team van Max Verstappen en Sergio Perez weet dat de sport bij de gratie van de fans bestaat. Zonder hen zijn er namelijk geen inkomsten en geen inkomsten betekent geen racen. Simpel is dat. Daarom krijg je bij Red Bull als fan de kans om iets aan de onthulling van de RB18 bij te dragen.

5000 gelukkigen krijgen namelijk de kans om als allereerste “The Story of 2022” te delen via hun eigen social mediakanalen. Dat gebeurt naar alle waarschijnlijkheid dus vóór 9 februari, anders zijn ze natuurlijk niet de eerste.

De RB18 wordt ‘innovatief’ onhuld

Zelf zegt Red Bull er vrij vertaald het volgende over. “We geven fans via een digitaal platform een ‘multi-channel fan first experience’. De onthulling van de RB18 is nieuw en innovatief en zal een spectaculair evenement worden.” De details betreffende dit innovatieve ‘multi-channel fan first experience’ én wat ‘The Story of 2022’ precies inhoudt blijven helaas nog even geheim, maar het wordt vast mieters…

Wil je niks van de onthulling missen, ga dan nu alvast naar de website van Red Bull. Daar staat een heuse aftelklok die je meeneemt naar de grote happening. Ben jij een van die fans die het verhaal van 2022 als eerste mag delen, laat ons dan even weten hoe het precies in zijn werk gaat.

We zijn namelijk razend benieuwd.