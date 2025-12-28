Deze twee BMW 7-Serie’s luidden het einde in van een land…en het afscheid van uw trouwe verslaggever

Een passend einde…

Aan alles komt een einde. This too shall pass. Soms is dat het ergste wat er is en soms is dat juist heel erg fijn. Of episch voor de een en ellende voor de ander. Onlangs kwam ik zo weer een leuk auto gerelateerd feitje tegen, gekoppeld aan een historische gebeurtenis. Daar het om een van de favoriete auto’s van uw trouwe verslaggever gaat, vond ik het wel leuk om hier nog een artikel aan te wijden voor de even trouwe lezer.

We schrijven medio 1992. De Sovjet Unie is al een tijdje gevallen. Zelfs de laatste burger van de Soviet Unie, Sergei Krikalev, is weer terug op aarde en nu een nieuwbakken ‘gewone’ Rus. De astronaut cosmonaut reisde af naar ruimtestation Mir als comrad. Doch hij moest daar even blijven rondzweven, omdat tijdens zijn verblijf zijn land ophield te bestaan. En niemand heel veel zin had om hem te gaan halen.

Filmmakers kunnen aan de slag om films als Goodbye Lenin te fabriceren. Doch de naweeën van de communistische heilstaat, zijn in Tjecho-Slowakije nog voelbaar. Als is het maar, omdat het land nog steeds/weer Tjecho-Slowakije heet.

Ooit was dat anders geweest. Doch als onderdeel van Oostenrijk-Hongarije, waren de twee stukken land en daarin levende volkeren, verenigd. Dit bleef zo na de tweede wereldoorlog. Oostenrijk-Hongarije hield op te bestaan. Doch Tjescho-Slowakije werd een vazalstaat, onder de paraplu van Lenins USSR. Onder Duitse bezetting, was Slowakije kortstondig enigszins losgeweekt van Tsjechië. Maar nadat de ‘orde hersteld was’, werd dat weer teruggedraaid. Na een kort experiment genaamd ‘de derde Tjecho-Slowaakse republiek’, greep Stalin opnieuw de macht via een ouderwetse coup d’état. En daarmee was het land terug bij af: opnieuw een vazalstaat dus.

De snode overheerser was echter gevallen. De fluwelen revolutie was geweest. Maar Tjecho-Slowakije bestond enkele jaren nadien nog steeds. Voor het eerst was er iets van zelfbeschikking mogelijk. Moesten de landen nog wel samen verder? Uit peilingen bleek dat 37 procent van de Slowaken en 36 procent van de Tjechen vóór een scheiding waren. In beide regio’s was de meerderheid dus tégen een scheiding. Dan weet je wat er gebeurt. Inderdaad, de ‘volksvertegenwoordigers’ regelen een scheiding.

In de zomer van 1992 komen de Tjechische premier Václav Klaus en de Slowaakse premier Vladimír Mečiar bij elkaar in Villa Tugendhat in Brno. Niet omdat daar het bekende Automotodrom ligt waar de premiers na een hete dag onderhandelen verkwistend gas kunnen geven om wat stoom af te blazen. Wel omdat Brno grofweg halverwege Praag en Bratislava ligt.

De gesprekken hebben uiteraard het oog van de wereld en zeker dat van de Tjechen en Slowaken. Beide premiers zijn zich hier ook uitermate bewust van. Zodoende proberen ze alles zo neutraal mogelijk te doen. Het ‘beeld’ is zelfs in 1992 al belangrijk. Onderdeel daarvan is dat beide premiers naar verluidt hebben afgesproken in dezelfde auto aan te komen rijden. En zo worden deze auto’s onderdeel van de geschiedenis. De gemaakte keuze is uitstekend: zespits BMW E32 7-Serie’s met stof, uitgevoerd in Atlantisblau. Je ziet de twee machtig mooie Siebeners van de hand van Ercole Spada boven dit bericht, geparkeerd in de garage van de villa.

Uiteindelijk leiden de gesprekken tot een ‘amicale scheiding’, ook wel de ‘fluwelen scheiding’ genoemd. Het formele staatshoofd Václav Havel is fel tegenstander en wil er als president niet aan meewerken. Hij treedt af voordat het zo ver komt. Op 1 januari 1993 bestaan Tjechië en Slowakije als autonome landen. Mits men aanneemt dat het alternatief zou zijn geweest wat er nadien in Joegoslavië is gebeurd, was dit de betere optie. Echter of die aanname terecht is, zal nooit iemand weten. Voor het leven bestaat geen A/B-test.

Zeker is wel dat veel Slowaken de ‘fluwelen scheiding’ uiteindelijk niet zo zijdezacht vonden lopen als de zespitters in de BMW’s. Waar Tjechië zich in de jaren nadien aardig ontwikkelde, bleef Slowakije economisch achter. Cynische Slowaken noemden de scheiding dan ook spottend de ‘schuurpapieren scheiding’. Waarvan akte.

Persoonlijke noot

Na exact tien jaar(!1!!) als uw trouwe scribent, is dit mijn laatste bijdrage hier op autoblog. In ieder geval als onderdeel van het vaste basiselftal. Men weet in het leven nooit of er ooit een LL Cool Jesque comeback volgt. Af en toe een sporadisch artikel behoort ook tot de mogelijkheden, mocht dat zo uitvallen.

Doch in principe heb ik aangegeven dat ik dit warme bad achter me laat en me ga toeleggen op iets anders. Namelijk mensenlevens redden en als het echt moet, en passant (extreme) misstanden die dit mooie vak en de vele fijne mensen die erin werken ontsieren, keihard aanpakken. Opdat ook anderen die zich hier in willen ontplooien dit in veiligheid kunnen doen. Zelfs als ze van auto’s houden. Mocht je hierbij van dienst kunnen zijn als juridisch genie of anderzijds, kan je me even een berichtje sturen.

Voor nu wil ik jullie echter vooral bedanken voor het altijd maar weer lezen van al die artikelen over Max Verstappen en BMW’s. Duizenden artikelen. Elke keer dacht ik dan weer ‘nou ja, volgende week zullen ze wel ophouden met lezen’. Maar dat was dan toch steeds weer niet zo. Zoals Sebastian Vettel zou zeggen ‘grazie a tutti‘.

Tevens geweldig genoten van de interactie in de comments. Zowel met de medestanders als de EVangelisten of zelfs Audi-fans (kom maar door met die ‘oké, doei’). En natuurlijk @lincoln. Ondanks de formule van ons mooie blog heb ik altijd getracht niet door een ondergrens te zakken van matige pulp. Soms lukt dat dan wel eens. Met heel af en toe zelfs een artikel waar ik stiekem een beetje trots op ben.

Enfin, helaas geen auto’s meer crashen bij de Junkyard race. Niet meer gniffelen om de beste klikbeet met/van de collegae. Geen ‘KOOP DAN’s, LL Cool Jesque comebacks, waarvan akte’s, affengeils, preeeeeemijums en supertolls meer. Het was een eer en een privilege. Waarvan akte.