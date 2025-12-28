Is de BMW 5-Serie beter te pruimen met deze nieuwe neus?

De meest onooglijke 5-Serie ooit gaat onder het mes. Is ‘ie met deze neus beter te pruimen?
De huidige BMW 5-Serie komt nog niet over als een oude bak. Sterker nog, nog maar 2,5 jaar geleden vergeleken wij de nieuwe Fünfer met de oude. Toch komt er een heftige facelift aan. BMW zal het niet toegeven, maar dat heeft onder andere te maken met het feit dat niemand de nieuwe 5-Serie mooi vindt. Ontwerper Domagoj Dukec heeft het pand inmiddels ook verlaten.
Op de webz spreken ingeweiden van ‘de duurste facelift ooit’. Sowieso gaat BMW het hele gamma op de schop gooien. Vroegah was BMW styling altijd ‘zelfde worst, ander formaat’. En daar die styling fabelachtig fraai was, hielden we daarvan. Doch onder Bangle en van Hooydonk heerste het adagium dat elke BMW er heel anders uit kan zien. Nu probeert men een nieuwe middenweg te vinden. Er moet weer iets meer van een familiegezicht komen, zonder daarbij herkenbaarheid te verliezen. Natuurlijk is de Neue Klasse toonaangevend voor wat betreft welke kant het op moet.
Op testmodellen van eerder dit jaar zagen we 5-Serie’s met een echte Neue Klasse schnoz. Maar afgelopen week waren er meer recente mules op pad met een decenter neusje. Een knutselaar ging aan de slag om de camouflage digitaal te verwijderen en kwam tot het resultaat boven dit bericht. We zien grotere koplampen tot aan de grille, een beetje zoals de prelift G30. Helemaal kapot zijn we er nog steeds niet van. Doch het is wel iets fraaier dan de realiteit van nu.
De grootste verschillen gaan we echter zien in het interieur. Feitelijk maakt BMW er een ‘heel nieuwe auto’ van, met de reeds bestaande botten. Om kosten te besparen blijven de hard points van de koets ongewijzigd. Maar met iDrive X aan de binnenkant, herken je straks de bestaande G60 niet terug. Het betekent een explosie van schermen, een projectie van het menu in de voorruit en helaas ook, het verdwijnen van de bekende draaiknop ten faveure van touch-meuk.
Dus ja, hoewel we best wel positief zijn over Europa’s hoop in bange dagen (de iX3), is dat niet zozeer vanwege het interieur, maar vooral ondanks het interieur. Of de 5-Serie dus echt vooruit gaat met deze facelift valt te bezien. Waarschijnlijk zullen wij dino’s het moeten houden bij een G30. Of bij een E34 natuurlijk.
Reacties
kroon zegt
Wat een onzin. De huidige 5-serie is juist netjes en mooi. Maar gaat zeker naar het Neue Klasse design.
En dat is niet zoals op het plaatje van een Russische site. Waarom aandacht geven aan deze Russen?!
jaapiyo zegt
Een Russische autofan die wat knutselt met BMW 5-Series is toch niet meteen de vijand omdat hij Rus is?
waterisnat zegt
Moet wel van Brussel. Anders gaan mensen de interne problemen nog meer belichten.
cdlop01 zegt
Vind de huidige 5 niet zo lelijk moet ik zeggen, wel veel te groot, achterzijde te anoniem en ik mis het chroom….. . De verlichte ‘nieren’ tegenwoordig, bespottelijk. Zwarte pianolak onderdelen exterieur ook gewoon niet fraai, modeverschijnsel, je ziet het bij vrijwel alle merken. Ook de klapgrepen portieren vind ik niet fraai, goedkoop ogen. De vorige generatie 5 serie oogde m.i. veel exclusiever, mooier afgewerkt, hoogwaardig.
alloallo zegt
Ik vind de looks van de huidige 5 serie vooral kleur en uitvoering afhankelijk.
Gelukkig kan je de bespottelijke verlichting van de nieren uitschakelen. Heb ik ook gedaan bij mijn x3.
rockefellar zegt
Vind de huidige 5 wel goed te doen. Ergens ingetogen klasse.
Had wellicht met subtielere facelift nog wat kleine details kunnen toevoegen die hem sprekender maakt. Maar eigenlijk wel prima zo.
Rudy zegt
Helemaal mee eens, heb zelf de 550e touring en ben er blij mee. Ja er zijn best wat nadelen (afwerking in het interieur) maar overall is het wel een top rijdende auto.
En een B58 zonder de ~€20k bpm slurptax die de laatste 540i’s hadden…..
Johanneke zegt
De 5 is veel te hoog als je het mij vraagt. Maar zal wel te maken hebben met de accu’s die onderin moeten kunnen liggen. Mijn broer rijdt een 530e van de vorige generatie, zo veel mooier en eleganter.
alcantara zegt
Oh is dat de reden dat bijna alle EV’s lelijke hoge boomerhokken zijn. Een mooie auto hoort juist plat te liggen.
HZW zegt
Absolute niet, er is niets mis met hoe het nu is.
Roskampies zegt
Is de achterruit weer separaat te openen bij de touring????
V8Vantage zegt
Meestal is een LCI ook vast een knipoog naar de opvolger. Ben benieuwd je moet deze auto’s in het echt zien.
Wat wel grappig is volgens mij, bij ieder nieuwe 5 zijn de comments redelijk gelijk aan de vorige….
PunicaOase zegt
Zowel het plaatje hierboven als de huidige zijn wat mij betreft goed te pruimen. Chique wagens.
Rick-dos zegt
Dat gezeur over het BMW uiterlijk komt bijna elke generatie wel terug en dan is ineens de ‘vorige generatie mooier’ terwijl velen precies hetzelfde zeiden over die generatie.
De nieuwe generatie ziet er prima uit. Het is zeker niet perfect maar om het ‘onooglijk’ te noemen is gewoon de uitgekauwde kritiek repeteren zonder het echt te kunnen onderbouwen.
De nieuwe M5 ziet er ook prima uit. Waar ik eerder een probleem meeheb is het gewicht van die auto.
rismo zegt
Super cliche, maar wat blij met mijn G30.. Geen enkel probleem met nieuwe designs maar als de materialen en de looks flink worden ge-downgrade, dan wordt het toch wel wat taai allemaal en dan hebben we het top performance model met het gewicht van een vrachtwagen nog niet benoemd (nu wel) …
Nu stelde Van Hooydonck laatst wel dat BMW bewust een design generatie heeft overgeslagen maar goed. Blijkbaar verkopen auto’s als ze besproken worden..
witloof zegt
De huidige 5 sedan in basistrim is echt om te huilen. Het M-pakket is quasi een must, maar dan weer wat overdesigned met die zwarte hoeken.
Zo een mastodont van een wagen en de plaats achterin vind ik toch echt wel klein. Er is meer ruimte in mijn Focus Clipper op dat vlak.
erwh zegt
De buitenkant is niet het echte probleem van de 5-serie. Het interieur is werkelijk zoveel stappen terug in kwaliteitsbeleving, functionaliteit, ergonomie en doordachtheid dat de eerste de beste budget chinees er nog mee kan concurreren. En zo te lezen gaat deze aanfluiting niet hersteld worden, maar juist verder uitgebreid worden.
Bij Audi en Mercedes is het helaas niet veel beter. Snappen de grote Duitse merken dan niet dat ze hiermee hun klanten naar andere, soms onverwachte, alternatieven jagen? Leg dat straks nog maar uit aan jullie gulzige aandeelhouders.
PetervanderWaals zegt
Heb zelf de laatste 4 modellen van de 5serie gehad, en rijd nu in een G60 550e Xdrive met alles erop en eraan inclusief de carbon M sport delen. Met de 21Inch 943M wielen, vind ik het de mooiste van alle 5 Series.
Zoals de oude Romeinen al zeiden: Degustibus non est disputandem. Daar sluit ik me bij aan.
Focacino Royale zegt
Deze dino houdt het voorlopig op z’n G31. Ik vind de huidige 5 Touring in de juiste kleur niet persé lelijk maar ik zal mijn G31 er nooit op inruilen. Te groot, te lomp, te generiek. Vindt de nieuwe A6 én E-klasse fraaier, maar een Audi of Benz zal ik nooit kopen. Tegen de tijd dat de BMW weg gaat zal ik wel oud genoeg zijn voor een Lexus SUV of gewoon een Honda CR-V e:hev
Hawkeye72 zegt
Heeft iemand de grille van een XM op een 5 serie geknutseld?