Is de BMW 5-Serie beter te pruimen met deze nieuwe neus?

De meest onooglijke 5-Serie ooit gaat onder het mes. Is ‘ie met deze neus beter te pruimen?

De huidige BMW 5-Serie komt nog niet over als een oude bak. Sterker nog, nog maar 2,5 jaar geleden vergeleken wij de nieuwe Fünfer met de oude. Toch komt er een heftige facelift aan. BMW zal het niet toegeven, maar dat heeft onder andere te maken met het feit dat niemand de nieuwe 5-Serie mooi vindt. Ontwerper Domagoj Dukec heeft het pand inmiddels ook verlaten.

Op de webz spreken ingeweiden van ‘de duurste facelift ooit’. Sowieso gaat BMW het hele gamma op de schop gooien. Vroegah was BMW styling altijd ‘zelfde worst, ander formaat’. En daar die styling fabelachtig fraai was, hielden we daarvan. Doch onder Bangle en van Hooydonk heerste het adagium dat elke BMW er heel anders uit kan zien. Nu probeert men een nieuwe middenweg te vinden. Er moet weer iets meer van een familiegezicht komen, zonder daarbij herkenbaarheid te verliezen. Natuurlijk is de Neue Klasse toonaangevend voor wat betreft welke kant het op moet.

Op testmodellen van eerder dit jaar zagen we 5-Serie’s met een echte Neue Klasse schnoz. Maar afgelopen week waren er meer recente mules op pad met een decenter neusje. Een knutselaar ging aan de slag om de camouflage digitaal te verwijderen en kwam tot het resultaat boven dit bericht. We zien grotere koplampen tot aan de grille, een beetje zoals de prelift G30. Helemaal kapot zijn we er nog steeds niet van. Doch het is wel iets fraaier dan de realiteit van nu.

De grootste verschillen gaan we echter zien in het interieur. Feitelijk maakt BMW er een ‘heel nieuwe auto’ van, met de reeds bestaande botten. Om kosten te besparen blijven de hard points van de koets ongewijzigd. Maar met iDrive X aan de binnenkant, herken je straks de bestaande G60 niet terug. Het betekent een explosie van schermen, een projectie van het menu in de voorruit en helaas ook, het verdwijnen van de bekende draaiknop ten faveure van touch-meuk.

Dus ja, hoewel we best wel positief zijn over Europa’s hoop in bange dagen (de iX3), is dat niet zozeer vanwege het interieur, maar vooral ondanks het interieur. Of de 5-Serie dus echt vooruit gaat met deze facelift valt te bezien. Waarschijnlijk zullen wij dino’s het moeten houden bij een G30. Of bij een E34 natuurlijk.