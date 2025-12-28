Hamilton kan voor spoedige komst van Verstappen bij Ferrari gaan liggen

Met smart wachten wij allen op het nieuwe F1 seizoen met nieuwe regels en nieuwe kansen. Is de Red Bull snel genoeg voor Verstappen? Zo niet, zit een gedroomde overgang naar team rood er helaas niet zomaar in voor onze held…

De F1 wereld leeft tussen hoop en vrees. Zorgt het nieuwe reglement dat meer nadruk legt op elektro-power voor spanning en sensatie, of zit straks iedere fan met een lege batterij? Je hebt het idee dat ook de overlords van de sport niet helemaal zeker van hun zaak zijn. Zo zijn er meer tests ingelast voor het seizoen van start gaat, waarvan de eerste ‘achter gesloten deuren’ zal plaatsvinden. Men heeft geen zin in ontploffende auto’s voor het oog van de camera. Om nog maar te zwijgen over cynische commentaren van coureurs die zeggen ‘als ik een blender wil bedienen maak ik thuis wel een smoothie’, of iets dergelijks.

Dat gezegd hebbende bieden nieuwe regels ook altijd kansen. In de winter kan sowieso altijd iedereen potentieel ‘de kampioen van volgend jaar zijn’. Maar nog meer als er zoveel onzekerheid is. En zoveel partijen die als een speer uit de startblokken zouden kúnnen komen, mocht het allemaal een keer meezitten.

Hevige concurrentie

Regerend kampioen McLaren kan natuurlijk niet uitgevlakt worden. Mercedes was bij de regelwijzingen in 2014 de grote winnaar en kunnen die magie wellicht hervinden. Ferrari komt eens in de 20 jaar met een blepper op de proppen en het is wel tijd dat dat weer eens gebeurt. Aston Martin heeft nu Adrian Newey, fabriekssteun van Honda, Fernando Alonso én misschien wel, als de laatste geruchten kloppen, Max’ radioman en techneut Gianpiero Lambiase. Red Bull heeft Max Verstappen. En dan zijn er nog teams als Audi en Cadillac. Het kan allemaal…Tenminste tot de seizoensopener van 8 maart in Australië is verreden.

Het betekent ook dat het allemaal hopeloos mis kan gaan. Zelfs voor onze succes-veelvraat Max Verstappen. Het is positief nieuws dat bij het meest recente relletje in de F1, niet alleen Mercedes maar ook Ford ervan beticht worden stiekem met een hogere compressieverhouding te rijden dan reglementair is afgesproken. Signalleert dat ze bij The Blue Oval hun oog op de bal hebben. Doch wat nu als de Red Bull desalniettemin een hok is, dat overschaduwd wordt door bovengenoemde sterke concurrentie?

Max in rood?

Toen de Red Bull in het begin van afgelopen seizoen bij vlagen niet vooruit te branden was, speculeerden sommigen al over een vertrek van Verstappen bij het team. We weten immers dat MV3 een clausule in zijn contract heeft dat hij ‘weg mag’ als het team achteraan meehobbelt. Doch daarbij was ook de gedachte ‘Max kan in 2026 eventjes kijken wie de zaakjes het best voor elkaar heeft en dan in 2027 in de beste auto stappen’.

Echte fans hopen dan natuurlijk dat dat team Ferrari is en we Max in rood gaan zien, zoals de man waar hij als klein kind zijn krachten van gekregen heeft (zie bovenstaande foto). Doch oh gruwel! Volgens kwaliteitspublicatie Bild kan Max’ oude nemesis Lewis Hamilton dit feestje eigenhandig versjteren.

Iedereen dacht namelijk te weten dat Hamilton een deal voor twee jaar heeft bij Ferrari. Doch het blijkt dat de rapper/acteur een steengoede manager heeft. In het contract van de zevenvoudig kampioen zou namelijk een clausule staan waarbij LH44 een eenzijdige optie heeft zijn contract met een jaar te verlengen. Daarmee zou HAM dus ook in 2027 uitkomen voor Ferrari. En daar Leclerc volgens de goegemeente een deal heeft tot tenminste 2028, is er dan geen plaats voor onze held bij het iconische team.

Wat denk jij, gaat Hamilton door als hij volgend jaar opnieuw verslagen wordt door Leclerc? En moet Max dan maar naar Aston Martin? Laat het weten, in de comments!