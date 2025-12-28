Hot Take: Max Verstappen kan nog de nieuwe Sebastian Vettel worden

Is Max Verstappen de beste aller tijden…of zijn we gevangene van het moment en is Max Verstappen de nieuwe Sebastian Vettel?

Max Verstappen lijkt op dit moment de beste coureur die ooit geleefd heeft te zijn. Een monsterlijke schaduw van de oppermachtige McLarens die nooit opgeeft, perenkisten bij de nek pakt en naar overwinningen over de meet sleept. Een racende metronoom die rondenlang doorbeukt in rondetijden die slechts enkele tienden van seconden van elkaar afwijken. Een gemotoriseerde chirurg die zijn auto als een scalpel op topsnelheid door een circuit heen snijdt. Kortom een vleesgeworden driving god, zoals Jeremy Clarkson zou zeggen.

Doch kan het ook zijn dat Max Verstappen de nieuwe Sebastian Vettel is? Bij deze een hot take die ofwel geniaal kan lijken over tien jaar, ofwel oud kan worden als romige volle melk achtergelaten op een zomerse dag in volle zon. Verstappen kan nog steeds de nieuwe Vettel zijn!!1! Bij deze zeven overeenkomsten tussen de twee en één verschil.

Overeenkomst 1: geen kampioen in F3, toch naar F1

Zoals wij weten heeft onze held Max maar een jaar in de opstapklasses gereden alvorens zijn entree te maken in de koningsklasse. In dat jaar werd Verstappen derde, achter Esteban Ocon en Felix Rosenqvist. Wel won hij de meeste races van iedereen. Daarbij reed hij met een Volkswagen-tor, die iets minder goed geacht werd dan de Mercedes-tor van onder andere titelwinnaar Ocon. Verstappen won onder andere alledrie de races op de (kletsnatte) Norisring en volgde dat op door alledrie de races op Spa te winnen. Hierna had Helmut Marko genoeg gezien.

Vettel reed na een kampioenschap in de Formule BMW twee jaar Formule 3, maar werd daarin vijfde in 2005 (achter Hamilton, Sutil, Di Grassi en Perera) en tweede in 2006 (achter Di Resta). In zijn tweede jaar deed VET ook een deelprogramma is de Formula Renault 3.5, net als in 2007. Dat leidde ook niet tot een kampioenschap. Dat maakte echter niet uit, want in 2007 reed Seb zijn eerste F1 race voor BMW. Daarin pakte hij direct een puntje, wat als sensationeel werd beschouwd (waarbij aangetekend dat teamgenoot Heidfeld derde werd). Zodoende werd de jonge Duitser voor de laatste zeven F1 races van het jaar door Helmut Marko bij Toro Rosso gestald.

Overeenkomst 2: eerste zege in tweede jaar (in soort van Red Bull)

Reeds in hun tweede jaar in de Formule 1, wonnen zowel Vettel als Verstappen hun eerste race. Verstappen deed dat in zijn eerste race voor Red Bull Racing. Johee, johoo, straatfeest. Vettel slaagde erin nog iets knappers te doen, namelijk winnen voor Toro Rosso. Iets wat verder alleen Pierre Gasly is gelukt. Op Monza was Seb de beste in de regen. Nu moeten we opnieuw iets aantekenen. Dit gebeurde in 2008, een jaar waar Toro Rosso feitelijk aan de start kwam met een door Newey ontworpen Red Bull. Zij het aangepast voor de Ferrari klantenmotor in plaats van de Renault-tor. Dus er was minder verschil dan je zou denken.

Overeenkomst 3: ‘zelfde’ leeftijd bij eerste titel

Vettel ging in 2009 naar Red Bull Racing en won daar in 2010 zijn eerste van vier opeenvolgende titels. Bij die eerste titel was VET nog altijd slechts 23 jaar oud en daarmee officieel nog steeds de jongste F1 wereldkampioen ooit. Verstappen had door de Mercedes-dominantie iets meer tijd nodig om zijn eerste titel te scoren. Hij deed dat ook voor Red Bull, maar was daarbij inmiddels net 24 jaar oud. Dat was voor degenen die het vergeten zijn, in Abu Dhabi.

Overeenkomst 4: vier titels op rij voor Red Bull Racing

Zowel Max als Seb gingen vervolgens door met kneiterhard winnen en scoorden vier titels op rij. In 2014 werd Vettel verslagen door Hamilton. Verstappen ging dit jaar nipt de bietenbrug op jegens Norris.

Overeenkomst 5: beiden na het opdrogen van succes naar Ferrari

Oh wacht…dat mogen we natuurlijk nog niet verklappen.

Overeenkomst 6: echte familiemannen

Waar sommige F1 coureurs schofterig gebruik maken van hun naam en faam om hele hordes topmodellen aan de haak te slaan, zijn Vettel en Verstappen meer het type ‘vroeg een goede vriendin zoeken en familie starten‘. Beiden geven ook aan dat dit voor hen uiteindelijk belangrijker is dan al het gerace. Terwijl Alonso en Hamilton inmiddels door blijven vlammen tot na hun veertigste, is Vettel die jonger is dan beiden al gestopt. Verstappen heeft ook regelmatig aan niet tot in den treure door te willen gaan met racen. Al moeten we dat natuurlijk nog maar even zien als Max ook veertig is en nog steeds snel en door veel teams begeerd wordt in de paddock.

Overeenkomst 7: Australische teammaten

Vettel had in zijn tijd bij Red Bull eerst Webber naast zich en daarna Ricciardo. Verstappen begon zijn Red Bull carrière naast diezelfde Ricciardo. G’day mate.

Verschil: Vettel had meer moeite met zijn teamgenoten

Waarschijnlijk het grootste verschil. Vettel had aanzienlijk meer moeite met zijn teammaten. Bij Toro Rosso had hij weinig problemen met Liuzzi. Doch de snelle en ervaren Webber was bij Red Bull een reële tegenstander voor de titel in met name 2010 en 2012. In de andere jaren was het verschil overigens wel veel groter. In Vettels laatste jaar bij Red Bull werd hij echter gewoon objectief verslagen door Ricciardo, destijds een sensatie. Het kwalificatieduel (13-9) ging verloren maar ook scoorde VET minder punten. Meest pijnlijk: Vettel won in 2014 nul races, Ricciardo drie stuks. Zelfs als we Vettel nageven dat hij in Canada beter was dan de uiteindelijk winnende Ricciardo en pech had, een hard gelag.

Verstappen verloor in 2015 met de kleinst mogelijke marge het kwalificatieduel van Sainz, maar scoorde veel meer punten. Bij Red Bull had hij aanvankelijk moeite Ricciardo bij te benen in de kwalificaties. Doch ergens halverwege 2018 lijkt er iets veranderd te zijn bij de Nederlander. Ricciardo kon hem daarna zelden nog bedreigen. En na het vertrek van de honingdas, heeft VER vervolgens iedereen vermorzeld.

Waar gaat dit heen?

Als we afgelopen seizoen even vergeten, staat Verstappen nu bijna precies waar Vettel stond eind 2013. Vier titels op zak, een nieuw reglement in aantocht en een aanstormende rookie als teammaat waar mensen niet al te veel van verwachten. Echt níemand verwacht nu natuurlijk dat Verstappen hetzelfde pad zal blijven volgen. Echter in 2014 verwachtte ook niemand dat Ricciardo Vettel zou verslaan en Vettel vervolgens nooit meer een titel zou winnen. Iedereen dacht dat hij bij Ferrari de nieuwe, verbeterde versie van Michael Schumacher zou worden en misschien wel tien titels zou winnen.

Met de kennis van nú, kijken we naar Vettel als een zeer goede coureur in een extreem goede auto. Vooral zijn tijd bij Ferrari naast Leclerc en dat ene jaar naast Ricciardo, heeft laten zien dat de Duitser niet onverslaanbaar was. Tevens was er die ene fout in Hockenheim, die richting u als kennende lezer geen verdere toelichting behoeft. Maar misschien wás Vettel wel net zo goed als Max in die laatste auto’s met atmosferische motor en vertaalden die skills zich niet naar de hybride turbotorren.

Bij opnieuw grote regelwijzigingen, kán zoiets Max ook overkomen, in theorie. En dan word je ouder, ga je wellicht een keer naar het foute team en word je ingehaald door de rest. Ondenkbaar? Jazeker. Onmogelijk? Neen. Lacht u uw trouwe verslaggever keihard uit terwijl Max zijn tiende titel binnenhaalt? Laat het weten, in de comments!