Mega investering nieuwe postbusjes blijkt compleet nutteloos

Bovenstaande nieuwe busjes moesten de Amerikaanse straten opfleuren als nieuwe postbusjes van USPS. Uit nieuw onderzoek blijkt dat dit niet bepaald een vooruitgang is.

Je ziet steeds vaker mega-investeringen in nieuwe vlootvoertuigen. Want als bedrijf kun je al snel ‘verschonen’ door al je voertuigen te elektrificeren, tenminste, aldus die bedrijven. Denk maar aan Amazon, die een flink fortuin tegen Rivian aansmeet zodat het nieuwe elektrische merk hun busjes kan vervangen door elektrische exemplaren.

Postbusjes USPS

Zo kwam vorig jaar aan het begin van het jaar ook een aankondiging vanuit de United States Postal Services, die gaan hun vloot ook vernieuwen. Klinkt logisch. Het meest bekende ‘eigen’ busje van de USPS is de Grumman LLV (Long Life Vehicle). Een long life hebben die apparaten zeker, want het originele concept van deze op maat gemaakte busjes stamt uit 1987. Deze Grummans moeten dus binnenkort uitgefaseerd worden en vervangen worden door deze, eh, interessant vormgegeven nieuwe busjes. De partij die de busjes gaat bouwen voor het USPS is Oshkosh, wellicht bekend van militaire voertuigen.

Verbetering?

De nieuwe postbusjes van het USPS hebben eigenlijk nu al een probleem. Want zoals vanzelfsprekend lijkt, zijn de meeste nieuwe aanbestedingen in bedrijfsvoertuigen elektrisch. Die van Amazon bijvoorbeeld wel. Die van USPS niet. Die hebben een benzinemotor aan boord: gelijk eigenlijk een 1-0 achterstand. Maar goed, dit voertuig is een grove 30 jaar nieuwer dan de Grumman LLV, dus dan is het wel een hele zuinige benzinemotor. Toch?

Onzuinig

Nou, nee. De nieuwe postbusjes van het USPS hadden initieel een opgegeven verbruik van 12 tot 14 MPG (miles per gallon), wat in intelligente units ergens tussen de 1 op 5 en 1 op 6 zit. Nou blijkt echter dat de airco – wat deze dingen hebben en de LLV niet – dat verbruik naar achter zetten naar 8,6 MPG. Dat is omgerekend 1 op 3,6. Niet erg zuinig: een RAM 1500 TRX bijvoorbeeld doet op een goede dag 1 op 6. En je kunt zeggen van de Oshkosh Pieter Post wat je wil, maar er ligt geen 6.2 liter V8 met supercharger voorin. “Dan maar de airco uitzetten”, maar zoals gezegd was dat een groot gemis van de LLV. Ga dus maar aan iemand die al jaren de pakketjes bezorgt per LLV vertellen dat je nu wel airco hebt maar hem nog steeds niet mag gebruiken.

Grote plaatje

Voor de uitstoot is het helemaal niet relevant wat de nieuwe postbusjes van USPS doen qua kilometer per liter, maar in het grote plaatje weer wel. Er is nu namelijk gerekend met de jaarlijkse uitstoot en ook dat is niet mals. Die opgegeven MPG-waardes zijn namelijk per busje zo’n 0,4 MPG beter (zo’n 0,17 km/l) en op jaarbasis scheelt dat slechts 18 procent totaal verbruikte benzine per jaar. Dat klinkt als een redelijk getal, maar het verschil is niet groot genoeg als je indenkt dat de eerdere waarde rekent met die stokoude LLV’s.

Gestopt

USPS kan dus de komende tijd fluiten naar hun nieuwe postbusjes. De EPA en administratie van Biden adviseert postmaster Louis DeJoy om de investering te stoppen. Het zou gaan om een mega investering van zo’n 11,3 miljard dollar voor 165.000 van deze nieuwe busjes. Sowieso zitten er allemaal haken en ogen aan de originele berekeningen van de uitstoot van de busjes. Lekkere chaos daar, dus. (via The Washington Post)