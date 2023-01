Red Bull: Red Bull krijgt een zwaar jaar

Volgens Red Bull gaat Red Bull het zwaar krijgen komend seizoen.

Als het gaat om topsport heb je maar heel even de tijd om te genieten. Na het behalen van beide kampioenschappen in de Formule 1 in 2022, ging bij Red Bull uiteraard het vizier zo snel mogelijk op 2023. Uiteraard willen ze het succes prolongeren, maar gaat dat ook lukken?

2023 zwaar jaar voor Red Bull

Red Bull’s technische chef, Adrian Newey, heeft er eigenlijk een hard hoofd in. Volgens hem kan het nog weleens een heel erg lastige zaak worden. Dat laat hij weten aan Autosport:

De afname in windtunnel tests betekent dat we minder onderdelen kunnen testen en evalueren. Minder verschillende ideeën. Als we heel erg slim zijn en telkens de juiste onderdelen monteren, maakt het overigens niet zo veel uit.



Ferrari zal niet rusten, die zijn hun zwakke punten aan het aanpakken. Ze hadden een paar betrouwbaarheidsissues en hebben wat verkeerde beslissingen gemaakt aan de pitmuur. Dus die zullen er echt wel bij zijn.



En dan is er Mercedes. Die begonnen met een auto die echt snelheid tekort kwam en die evolueerde tot het punt dat ze een race wonnen. Je weet dat die teams erbij gaan zijn. Het zal een zwaar jaar worden, dat is zeker. Adrian Newey, zelfbenoemd underdog van 2023.

Nu moeten we dit uiteraard wel in de juiste context plaatsen. Elk jaar graven de topfavorieten zich helemaal in de rol van underdog. Ondanks dat hij alle schijn tegen had, werd Lewis Hamilton tóch zesvoudig wereldkampioen bij Mercedes, zeg maar.

Rol van underdog

Dan vragen wij ons af: hoe realstisch is dit geschetste beeld? In principe lijkt die windtunneltest een doorslag te kunnen geven. Kijk maar naar Mercedes vorig jaar: als je een verkeerd concept toepast, kan het even duren voordat je weer competitief bent. Maar voor 2023 zijn de wijzigingen niet enorm. De basisfilosfie blijft gelijk, evenals de motor. Dus de teams kunnen voortborduren op hun succes en in dit geval heeft Red Bull de beste auto. Ze wonnen 10 van de laatste 11 races.

Ook was het enorme succes van Mercedes (Mexico en Interlagos) toevallig op hooggelegen circuits (een beetje zoals Red Bull tot en met 2020). Op Abu Dhabi was duidelijk dat er toch nog een behoorlijk gat is met de RB18 en dat Mercedes ook nog geen antwoord had op de snelheid van Ferrari.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Denk jij dat Newey gelijk heeft en dat Red Bull het heel erg lastig gaat krijgen in 2023? Of is dit gewoon valse bescheidenheid en maken ze alvast ruimte in de prijzenkast in Milton-Keynes? Laat het weten, in de comments!