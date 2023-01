Sportwagenverkoop in Nederland 2022: hoe ging het?

We nemen de sportwagenverkoop in Nederland van 2022 onder de loep.

Traditioneel blikken we begin januari altijd terug op afgelopen jaar. Collega @onno beet vanochtend het spits af met de nieuwe onbetwiste nummer 1 van Nederland, dat nu heel verrassend Kia is! Nou ja, verrassend, de stijgende lijn qua marktaandeel was al een tijdje te waar te nemen. Soms heeft een importeur een boud plan in de hoge hoed (lees: als een malle auto’s registreren voor de jaarwisseling), maar een dergelijke stunt bleef uit.

Hoe ging het met de leuke auto’s dit jaar?

Wat wij natuurlijk willen weten, hoe was de sportwagen verkoop in 2022? Werd er nog iets op kenteken gezet dat de moeite waard was of waren het echt alleen maar elektrische crossovers? Goed nieuws: ze zijn verkocht. Slecht nieuws: het waren er niet veel. Zeker niet als het gaat om de betaalbare sportwagens. je weet wel, de auto’s die jij en ik als jonge occasion proberen te bemachtigen.

Sportwagenverkoop van Nederland in 2022 (betaalbaar):

De BMW Z4 doet het relatief nog best aardig, alhoewel het een holle overwinning is natuurlijk. Ook opvallend is dat de Alpine toch nog behoorlijk verkoopt. Zeker in vergelijking met andere auto’s in dit lijstje. De Audi TT is weliswaar al wat ouder, maar dat model kan toch niet zó impopulair zijn? De Lotus Emira moet nog op gang komen, uiteraard. Die is er pas net.

Sportwagenverkoop in Nederland 2022 (duur)

Het zal jullie ook opvallen: als het gaat om de verkopen van dure sportwagens gaat het ineens een stuk beter. Uiteraard is de nummer 1 weer de Porsche 911, waar er meer dan 400 van verkocht zijn. De Continental GT doet het ook uitstekend, zeker als je ziet hoe duur die machtige Britse karren zijn.

De oude voorraad qua AMG’s bleek vooralsnog populairder dan de gloednieuwe Mercedes SL, maar we gaan ervan uit dat de levering van de nieuwe R232 nog op gang moeten komen. Opvallend is dat Aston Martin, Ferrari en Lamborghini het relatief gezien zo goed doen. Logisch dus dat fabrikanten de markt voor betaalbare sportwagens laten voor wat het is en meteen doorgaan naar de dure wagens. Daar verkoop je meer van tegen grotere marges.

