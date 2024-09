Renault wil de beste worden

Het meest vooruitstrevende autoconcern van Europa dat wil Renault zijn

Geen laffe uitspraken van Renault in het ronkende persbericht wat op de mat viel zojuist. Nee, Renault zet hoog in. Zoals CUPRA gisteren tijdens de introductie van de Terramar riep: There is no second. Alles voor de winst dus blijkbaar. Move over Volkswagen Group en Stellantis, Renault komt er aan.

Een stap in die wens naar global of beter ‘continental’ domination is de Mondial de l’automobile. Ook wel bekend als de autoshow van Parijs die begin oktober wordt gehouden. Renault neemt voor haar verschillende merken een aantal nieuwe modellen en concepts mee. Foto’s van een van die concepts lekte overigens vandaag en verdwenen weer. Een auto die geïnspireerd zou zijn op de Renault 17. Niet perse één van de smaakmakers uit de geschiedenis van het Franse merk, maar dat terzijde.

Wat neemt Renault zelf mee

Voor het belangrijkste merk van de Renault group, Renault zelf kunnen we in Parijs het volgende verwachten

de volledig nieuwe Renault 4 . Het 100% elektrische model voor het B-segment is ontwikkeld in samenwerking met Ampere, de specialist in intelligente elektrische voertuigen.

Een conceptcar die natuurlijk in het teken staat van duurzaamheid. Je verwacht het niet.

Renault 4 concept

En Dacia, wat zien we daar van in Parijs

Dacia is natuurlijk lekker bezig in Europa. De Sandero is immers de bestverkochte auto van Europa. Die staat er natuurlijk en ook de vernieuwde Duster die we eigenlijk allemaal best mooi vinden. Maar wat voor nieuws nemen ze mee naar de beurs?

Dacia neemt een nieuw model mee, waarmee het merk de strijd in het C-segment aangaat. Dus boven de Duster, we zetten in op een crossover

Dacia Sandrider, die kennen we al als concept, maar nu in Parijs neemt Dacia hem mee in de definitieve kleurstelling. Met deze auto neemt Dacia vanaf 2025 deelaan de Dakar Rally en het World-Rally Raid Championship (W2RC).

Ook nieuws van Alpine in Parijs?

Alpine doet ook zijn duit in het zakje vanzelfsprekend tijdens de thuiswedstrijd in Parijs. Al blijft het vooral bij een conceptcar. Geen elektrische A110. Maar goed zolang ze de A110 maar mee blijven nemen, dan zijn wij nog steeds tevreden.

Het betreft een nieuw Alpine Concept dat vooruitblikt op het volgende model uit de Dream Garage van Alpine. We zetten ook hier voorzichtig in op een elektrische crossover..

Bekend van verschillende andere beurzen (en Villa d'este, zie hieronder) neemt Alpine ook de Alpenglow Hy6 met een waterstof-verbrandingsmotor weer mee.

En hoe zit het met de mobiliteitsservice Mobilize?

Mobilize is de Renault merknaam waaronder mobiliteitsoplossingen op de markt worden gebracht die je eigenlijk geen auto kunt noemen. Denk Twizy en gekker. Dit jaar in Parijs neemt Mobilize de productieversies van de Mobilize Duo en Bento mee. De Duo is een 100% elektrische micro-stadsauto met twee zitplaatsen, die met een bromfiets- of autorijbewijs is te rijden. De Bento is een 100% elektrische micro-bedrijfswagen voor gebruik in stedelijke en voorstedelijke omgevingen.

Nou roept u maar gaat Renault hiermee een slag slaan in het gevecht met andere Europese autoconcerns, want dat is de ambitie!